Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 13 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы возвращаемся в США, не придя к соглашению", - сказал он журналистам в Исламабаде. По словам Вэнса, США на переговорах "ясно объяснили, каковы наши "красные линии", по каким вопросам мы можем пойти навстречу, а по каким - нет". "Они приняли решение не согласиться на наши условия", - подытожил Вэнс.

США и Иран на прошедших в Исламабаде переговорах вели споры в том числе из-за стремления Тегерана держать под контролем Ормузский пролив и не отдавать запасы обогащенного урана, сообщает Axios со ссылкой на источник. "По словам источника, знакомого с ходом переговоров, некоторые разногласия были вызваны требованием Ирана контролировать Ормузский пролив и его отказом отдать запас обогащенного урана", - информирует портал.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что на состоявшихся в Исламабаде переговорах с Ираном тот пошел навстречу всем запросам Вашингтона, кроме тех, что относились к ядерной программе. Кроме того, президент США заявил, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном. "Я предсказываю, что они возвратятся и отдадут нам все желаемое", - приводит CNN слова президента. "Я хочу все (...), а им нечем крыть", - продолжил президент. Он также утверждал, что США способны покончить с Ираном "за один день". По словам Трампа, США могут уничтожить энергосистему Ирана, мосты, опреснительные установки, и тот никогда не сможет их восстановить.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Иран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США вскоре начнут морскую блокаду Ирана. "Мы хотим выбить этот козырь из рук иранцев", - заявил порталу Axios неназванный высокопоставленный чиновник США, комментируя ситуацию с проливом.

Утверждения, что переговоры Ирана и США в Исламабаде завершились безрезультатно из-за желания Тегерана обладать ядерным оружием, не соответствуют действительности, передает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя иранских властей. "Это неправда. Иранская позиция ясна. Иран не добивается обладания ядерным оружием, но имеет право на использование ядерной энергии в мирных целях. Это право неоспоримо, отрицать его нельзя", - сказал чиновник.

Президент США Трамп на фоне переговорного тупика рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal. "Президент Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах", - сообщает издание со ссылкой на источники. По данным газеты, это один из тех вариантов, которые Трамп рассматривал в воскресенье, спустя несколько часов после остановки переговоров.

При этом, по словам источников, вариант с возобновлением полномасштабных бомбардировок менее вероятен, "учитывая перспективы дальнейшей дестабилизации региона и антипатию президента к затяжным военным конфликтам".

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков. Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов.

Азиатские рынки акций начали неделю снижением, инвесторы оценивают перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке. Переговоры между Ираном и США, прошедшие на минувших выходных в Пакистане, завершились без достижения сторонами каких-либо договоренностей. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 1,14%. Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,77%. Южнокорейский Kospi теряет 0,91%. Значение австралийского S&P/ASX 200 уменьшается на 0,47%.

Вместе с тем цены на нефть резко растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличились на 7%, до $101,86 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 0,75%, до $95,20 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 7,66%, до $103,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на 1,33%, до $96,57 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме. "С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", - написал он в соцсети Truth Social. Он пригрозил, что ни одно судно, которое оплачивает незаконные пошлины, не будет иметь возможности безопасно ходить в открытом море.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,83 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,68 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 апреля вырос всего на 0,01% и составил 120,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1266,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+1,77%), "Почта России-001Р-10" (+0,34%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,88%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,48%) и "ГК Самолет БО-П117" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Лизинговая компания "Роделен" 20 апреля проведет вторичное размещение выпуска облигаций серии 001Р-04 в объеме до 33,9 млн рублей. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. Цена вторичного размещения - 98,5% от номинала. По займу предусмотрена амортизация, в связи с чем номинал одной бумаги на дату вторичного размещения составит 733,6 рубля. Пятилетний выпуск облигаций на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года. С учетом амортизации в настоящее время объем займа составляет 183,4 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов до следующей оферты с исполнением в марте 2027 года - 20% годовых.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска трехлетних облигаций: "фикс" серии 001Р-02 и флоатер серии 001Р-03. Общий планируемый объем займов составляет 10 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке 3 года плюс 200 базисных пунктов. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение ожидается 22 апреля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "АгроДом" установило ставку 14-24-го купонов (до погашения) облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. Двухлетний выпуск объемом 80 млн рублей был размещен в июле 2025 года по ставке ежемесячного купона 30% годовых до оферты с исполнением 29 апреля 2026 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 14 по 20 апреля. Компании 20 апреля также предстоит погасить первую амортизационную часть (10% от номинала) на сумму 8 млн рублей. Эмитент 17 апреля планирует провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-02. Ранее компания предупреждала о своем намерении провести реструктуризацию по выпуску в срок до 19 апреля.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 16-17-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в июле 2022 года. Ставка текущего квартального купона - 17,5% годовых. По выпуску 21 апреля предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 10 по 16 апреля.

ООО "Совкомбанк факторинг" выкупило по оферте 19 млн 272 тыс. 423 облигации серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 96,362% эмиссии. Трехлетний флоатер на 20 млрд рублей был размещен в декабре 2024 года. Спред к ключевой ставке по ежемесячным купонам составляет 2% годовых.

ООО "Племзавод "Пушкинское" полностью погасило выпуск облигаций серии БО-01 после наступления дефолта при погашении и выплате купона на сумму 38,8 млн рублей в феврале текущего года. Компания также выплатила 9-й купон по облигациям серии 001Р-01 на сумму 8,976 млн рублей. В феврале эмитент ушел в дефолты при выплате очередного купона по выпуску 001Р-01, а также при погашении последней части номинала и выплате купона бондов серии БО-01. Таким образом, все обязательства компании перед владельцами облигаций на текущий момент исполнены. В настоящее время в обращении остаются три выпуска биржевых бондов эмитента на 530,8 млн рублей. Ближайшая выплата по купону облигаций серии 001Р-02 на 9,5 млн рублей предстоит 21 апреля.

Московская биржа приняла решение с 10 апреля перевести девять выпусков облигаций ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Речь идет о биржевых облигациях серий БО-001Р-03, БО-001Р-05, БО-001Р-06, БО-001Р-07, БО-001Р-08, БО-001P-09, а также выпусках "зеленых" облигаций серий 01, 002Р-01, 002Р-02. Почти все они имели первый уровень листинга, за исключением БО-001Р-06 и 002Р-02 (второй). Решение принято по причине "несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами", отмечает биржа. Сейчас в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций компании на 20,3 млрд рублей и четыре выпуска классических бондов, включая "зеленые" и "народные", на 9,8 млрд рублей.

Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" в связи с вынесением решения о взыскании задолженности. Размер отрицательного сальдо единого налогового счета компании составляет 159,5 млн рублей. Дата начала приостановления операций по счетам - 6 апреля. Представитель владельцев облигаций отмечает, что в связи с этим у эмитента может отсутствовать возможность своевременно исполнить обязательство по выплате 27-го купона облигаций серии БО-01 (срок выплаты - не позднее 28 апреля). Размер выплаты - 172,02 млн рублей. Ранее эмитент уже допустил серию технических дефолтов по данному выпуску, однако до сих пор успешно выходил из них.