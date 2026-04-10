Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 10 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке, несмотря на объявленное двухнедельное перемирие, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Кремль в своем канале в мессенджере Мах сообщил в четверг вечером, что решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.

В свою очередь верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий.

Вместе с тем Трамп призвал Тегеран отказаться от планов сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. "Есть данные, согласно которым Иран собирает плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ирану не следует этим заниматься, а если он уже практикует подобное, то ему нужно немедленно остановиться", - написал он в пятницу в социальной сети Truth Social. Позднее президент США сделал еще одну публикацию, в которой заявил, что действия Ирана в Ормузском проливе не соответствуют договоренностям.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, хотя начали сессию сдержанным снижением. Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости, а также следили за ситуацией на Ближнем Востоке.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном. По данным портала Axios, переговоры начнутся на следующей неделе. Первая встреча, как ожидается, пройдет в Вашингтоне при участии американской стороны.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе подскочило на 16 тыс. и составило 219 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 210 тыс. Между тем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, упало до 1,794 млн по сравнению с пересмотренными 1,832 млн неделей ранее. Показатель обновил минимум с мая 2024 года.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%. Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, как и ожидалось. В январе повышение PCE составило соответственно 0,3% и 2,8%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год (0,4% и 3,1% в январе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличился на 1,9%. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:47 МСК повысились на 0,7%. Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК прибавил 1,6%. Банк Кореи в пятницу оставил базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых по итогам седьмого заседания подряд, как и ожидало большинство экспертов. ЦБ принял решение сохранить параметры денежно-кредитной политики на фоне усиления инфляции и повышенной волатильности на финансовых и валютных рынках, в том числе из-за войны в Иране. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 за день уменьшился на 0,2%.

Мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск увеличилась на 0,83%, до $96,72 за баррель. В четверг контракт подорожал на 1,2%, до $95,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,73%, до $98,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 3,7%, до $97,87 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,779 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,021 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 апреля снизился всего на 0,04% и составил 120,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,005%, опустившись до 1265,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,34%), "Почта России-001Р-10" (+0,23%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,64%), "Новотранс-001Р-03" (-0,61%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк ПСБ (MOEX: PSKB) увеличил объем размещения облигаций с фиксированным купоном серии 004Р-02 с изначально заявленных 30 млрд рублей до 40 млрд рублей, а флоатера серии 004Р-04 - с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем размещения вырос с 40 млрд рублей до 55 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетний "фикс" и двухлетний флоатер прошел 9 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона по облигациям с фиксированной доходностью составлял не выше 14,45% годовых, спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 180 базисных пунктов. В итоге купон по "фиксу" был зафиксирован на уровне 14,05% годовых (соответствует доходности к погашению в 14,99%), по флоатеру - 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ЭнергоТехСервис" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001P-10 с офертой через 2 года объемом 1 млрд рублей на уровне 250 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на флоатер прошел 9 апреля. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка при размещении составит 1,4 млн рублей.

ПКО "Интел коллект" 15 апреля начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячного купона - 23% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению в размере 25,58% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года обращения, а также амортизационная структура погашения: по 12,5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой купонного дохода за 18-й, 24-й, 30-й, 36-й, 42-й, 48-й, 54-й и 60-й купоны.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) зафиксировало объем размещения трехлетнего флоатера серии 005Р-06R на уровне 100 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. По займу будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки к ключевой ставке при открытии книги заявок составлял не более 170 базисных пунктов, финальный ориентир надбавки по итогам маркетинга установлен на уровне 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставки 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-19 на уровне 13,85% годовых. Компания 8 апреля провела сбор заявок на бонды. Параметры выпуска пока не раскрываются. Техразмещение запланировано на 16 апреля.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 15 апреля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-07 объемом 100 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки ежемесячных купонов установлен на уровне 25,5% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 28,71% годовых.

МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) 21 апреля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на два выпуска дебютных облигаций - "фикс" серии 001Р-01 и флоатер серии 001Р-02 - на общую сумму не менее 15 млрд рублей. Срок обращения займов составит 2,5 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,5 года +300 базисных пунктов. Формула расчета купонов флоатера - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов.

ООО "Омега" установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение дебютных бондов со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей в январе 2025 года, реализовав 78,37% эмиссии на 470,2 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 1,6% облигаций серии 003P-01 на 46,7 млн рублей и 1,7% бондов серии 01 на 68,4 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.