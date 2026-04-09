Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1400 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" на уровне 1400 рублей за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эксперт отмечает, что в 2025 году эмитент вернулся к росту отгрузок, его операционная эффективность нормализовалась, была сгенерирована положительная чистая управленческая прибыль.

При этом, полагает Чернов, бумаги компании в целом справедливо оценены рынком,

"Подтверждаем таргет на отметке 1400 руб., что предполагает "апсайд" около 28%. Рейтинг - "держать". Основным драйвером роста для котировок акций должно стать подтверждение того, что PT NGFW и PT X действительно становятся новыми крупными источниками выручки и прибыли, а не только инвестиционной историей", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также, указывает Чернов, базовый прогноз Freedom Finance Global за первый квартал закладывает объем отгрузок у эмитента в диапазоне 4,5-4,8 млрд руб. (против 3,8 млрд руб. годом ранее) с выручкой 2,8-3 млрд и валовой прибылью 2-2,2 млрд руб.

Чистый убыток эксперт прогнозирует в пределах 1,7-1,3 млрд руб. против 2,77 млрд руб. годом ранее. "Для "Группы Позитив" это нормальная сезонная картина, потому что основные доходы он генерирует в конце года", - говорится в комментарии.

