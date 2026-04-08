.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Акции Норникеля привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
.
08 апреля 2026 года 11:52
Акции Норникеля привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГМК "Норильский никель" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент является бенефициаром роста цен на базовые цветные металлы (никель, медь) и металлы платиновой группы (палладий, платина), занимающие ключевое место в портфеле продукции компании, а также бенефициаром возможного ослабления рубля, так как продукция компании преимущественно направляется на экспорт, отмечают эксперты сервиса. Учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынках никеля, меди и металлов платиновой группы, входящих в корзину металлов компании, а также потенциальное снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "Норникеля" являются привлекательными для долгосрочных покупок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
08 апреля 2026 года 14:38
Базовым прогнозом УК "Первая" для цены нефти Brent на текущий год пока выступает отметка $79 за баррель, говорится в комментарии аналитика Анны Бутенко. "Июньский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures находится на уровне $93,87/барр., - констатирует эксперт. - Пока мы... читать дальше
.08 апреля 2026 года 14:03
Позитивная динамика акций "Группы Позитив" вероятна на рубеже 3К26-4К26, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Компания опубликовала аудированные результаты за 4К25 и 2025 год. Выручка по итогам года выросла на 26% г/г, до 30,9 млрд руб., что близко к консенсусу. EBITDA... читать дальше
.08 апреля 2026 года 13:30
"Финам" присвоил акциям "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") рейтинг "покупать" и целевую цену 1577 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "За последние 12... читать дальше
.08 апреля 2026 года 12:52
Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1550 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ. Результаты компании за 2025 год по МСФО эксперты оценивают положительно, особенно в части возврата NIC и EBITDAC в область положительных значений, что позволяет вернуться к... читать дальше
.08 апреля 2026 года 12:22
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Группы Позитив", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Результаты эмитента за 2025 год предполагают хорошую динамику по большинству финансовых метрик в наиболее важном с точки зрения сезонности... читать дальше
.08 апреля 2026 года 11:29
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитика Марии Вершининой. Эмитент опубликовал итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность за 2025 год. Кроме того, совет директоров дал рекомендацию общему собранию... читать дальше
.08 апреля 2026 года 11:04
тировки нефти марки Brent в целом могут попробовать опуститься к $90 за баррель, но говорить об окончательном разрешении проблем с поставками энергоресурсов пока может быть преждевременно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары юань/рубль может торговаться вблизи 11,40-11,55... читать дальше
.08 апреля 2026 года 10:44
декс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом, указывает эксперт в комментарии, основным фактором для российского рынка станет сильное... читать дальше
.08 апреля 2026 года 10:30
Москва. 8 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль падает на фоне обвала цен на нефть, вызванного сообщениями о временном прекращении ударов США по Ирану. читать дальше
.08 апреля 2026 года 10:20
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2765-2815 пунктов на торгах в среду, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, на фоне ралли в металлах инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и флагманов российской цветной... читать дальше
.08 апреля 2026 года 10:04
Акции "Группы Позитив" по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент опубликовал сильные результаты за 2025 год по МСФО, констатируют эксперты. Объем отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и составил 33,6 млрд... читать дальше
.08 апреля 2026 года 09:49
Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти, отыгрывая новости о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану
Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков капитала на новостях о приостановке на две недели ударов США и Израиля по Ирану и подготовке к переговорам сторон по завершению конфликта на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.08 апреля 2026 года 09:43
Тенденция к постепенному укреплению рубля по отношению к юаню может продолжиться в краткосрочной перспективе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Спрос на валюту по-прежнему остается ограниченным на фоне слабой внутренней экономической активности... читать дальше
.08 апреля 2026 года 09:28
Факторы для выхода рынка рублевых госбумаг из продолжительного "боковика" уже сформировались, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Перемирие на Ближнем Востоке является позитивным фактором для рынка ОФЗ, снижая повышенные... читать дальше
.08 апреля 2026 года 09:13
"Т-Инвестиции" пока сохраняют "осторожную" оценку акций Positive Technologies, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере 7,3 млрд рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 98,5%, констатирует эксперт. "Мы пока... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.