Объем туруслуг в 1-м квартале снизился на 6–18%

8 апреля. FINMARKET.RU - Количество трансакций по бронированию отелей в январе-марте 2026 года сократилось на 18% год к году, подсчитали в МТС-банке. Спрос на услуги туристических агентств за тот же период потерял 6%. Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных данных) говорят об аналогичном снижении числа трансакций в турагентствах в первом квартале, пишет "Коммерсант" . Хотя еще в феврале их количество на 11% превышало показатель прошлого года. Резкая смена тренда объясняется ситуацией с выездным туризмом. Закрытие в марте ОАЭ и других популярных стран Ближнего Востока обрушило рынок как минимум на 30%, объясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В туроператоре "Русский экспресс" говорят, что совокупный объем продаж в марте сократился на 35% год к году.

Ситуация в сегменте самостоятельных бронирований, где доля пляжных направлений традиционно ниже, немного лучше. Например, в "Островке" говорят, что спрос на средства размещения за границей в январе-марте 2026 года увеличился год к году на 20%. В OneTwoTrip отмечают, что в структуре отельных бронирований доля зарубежных направлений составила 35%, прибавив 3 процентных пункта год к году.

Компенсировать потери за счет внутреннего туризма не удалось: интерес к поездкам по стране снизился на 4–5%.