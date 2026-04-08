Вырастет ли безработица в России

8 апреля. FINMARKET.RU - По итогам февраляв России продолжила падать. Данные Росстата показывают, что в позапрошлом месяце она составила 2,15% (против 2,18% в январе), а за вычетом сезонных и календарных факторов - всего 2%, что является очередным историческим минимумом.

В то же время цифры других источников навевают сомнения в том, что картина Росстата является всеобъемлющей. Главным "но" тут является индекс hh.ru, пишут "Известия" . Рекрутерская компания демонстрирует в своей статистике, что соотношение резюме и вакансий выросло в марте до 11,4 к 1. В феврале оно тоже составляло приличную цифру - 9,8 к 1. По ее методологии, дефицит рабочей силы - это показатель ниже четырех резюме на вакансию, а всё, что выше восьмерки, - рынок работодателя и нехватка рабочих мест. Единственная сфера, где дефицит реально фиксируется до сих пор, - это розничная торговля (там соотношение 3,8 к 1).

Возникающее противоречие между официальными минимумами безработицы и данными рекрутинговых платформ объясняется особенностями методологии учета и спецификой отечественного рынка труда, выработанной за последние десятилетия.

Прежде всего, необходимо разделять понятия административной (зарегистрированной) безработицы и безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда (МОТ). Как отмечает научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол, эти показатели могут демонстрировать разнонаправленную динамику.

Вторым важным фактором является традиционная для российской экономики модель адаптации предприятий к кризисным явлениям. В отличие от западных рынков, где компании при падении спроса прибегают к массовым увольнениям, отечественный бизнес предпочитает сохранять штат, манипулируя рабочим временем и премиальной частью фонда оплаты труда.

Третий фактор носит демографический и структурный характер.

Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что резкого всплеска безработицы ожидать не стоит. К середине - концу года вероятнее не резкий скачок безработицы, а ее медленный рост. Причем, по словам Черновола, проявиться он может не в массовых увольнениях, а в сокращении найма и более долгом поиске работы.