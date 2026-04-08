Офшорный контроль над бизнесом в РФ упал вдвое

8 апреля. FINMARKET.RU - Накопленные прямые иностранные инвестиции недружественных стран в России сократились с начала 2022 г. к октябрю 2025 г. с $481 млрд до $244 млрд, или на 49%. При этом инвестиции из дружественных или нейтральных стран выросли более чем на 50% - с $25 млрд до $38 млрд, следует из данных МВФ и ЦБ РФ, с которыми ознакомились "Ведомости"

Более 2/3 инвестиций из недружественных стран приходится на офшорные юрисдикции с высокими рисками налоговых злоупотреблений. Объем вложений оттуда снизился за 2022-2025 гг. с $356 млрд до $168 млрд. Деофшоризация позволила сократить потери от оптимизации налогов с $5,1 млрд до $1,3 млрд, или почти в 4 раза.

Чистая инвестиционная позиция по прямым иностранным инвестициям (ПИИ), которая отражает разницу между накопленными объемами ПИИ из России и в Россию, устремилась к нулю. В начале 2022 г. в России было $498 млрд иностранных ПИИ, а на октябрь 2025 г. - $254 млрд. Если дополнить данные ЦБ РФ статистикой МВФ, то показатели будут выше, хотя динамика примерно та же: снижение с $506 млрд до $281 млрд, или на 44%.

Дружественные и нейтральные страны увеличили свои накопленные вложения в России с $25 млрд на начало 2022 г. примерно до $38 млрд на октябрь 2025 г., или на 53%. Значительная часть приходится на Китай ($16 млрд) - инвестиции оттуда выросли в 1,5 раза, - а также на ОАЭ, Турцию, Казахстан и Белоруссию.

В среднесрочной перспективе маловероятно, что после снятия санкций капитал начнет вновь уходить в недружественные ныне, считает партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев. Российский бизнес потерял доверие к западной правовой системе. Невозможно исключить и риск повторного ужесточения санкций. "Раньше бизнес искал, где ниже налог, а теперь главный критерий - где актив в безопасности", - подчеркнул эксперт.