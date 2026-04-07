Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2800п по индексу МосБиржи, лидировало ДВМП

Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2797,24 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2803,61 пункта), индекс РТС - 1118,98 пункта (+0,4%). Цены blue chips на Мосбирже изменились в пределах 2,8%, во "втором эшелоне" раллировали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,5%) на новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составил 78,7496 руб. (+2,19 копейки).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Выручка ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+0,2%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по итогам 2025 года составила 30,9 млрд рублей, что на 26% ниже показателя 2024 года, говорится в сообщении компании. Это немногим ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий четырех инвесткомпаний и банков - 31,6 млрд рублей. Объем оплаченных отгрузок по итогам года составил 33,6 млрд рублей, что на 40% больше показателя 2024 года.

Подешевели акции МКБ (MOEX: CBOM) (-2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Переговоры США и Ирана идут хорошо, заявил накануне Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Ирана. Президент США отметил, что в этих переговорах участвует спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп также заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Во вторник, за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана, Трамп пригрозил уничтожением "целой цивилизации". "Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но скорее всего, сделаю", - написал он в соцсети Truth Social.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предостерегли США от пересечения "красных линий", предупредив о риске серьезных последствий, сообщает во вторник агентство "Фарс". "Если террористическая армия США пересечет "красные линии", то наш ответ выйдет за пределы региона", - приводит агентство выдержки из заявления КСИР.

В нем отмечается, что в этом случае иранская сторона предпримет действия, которые "лишат США и их союзников нефти и газа из региона на годы".

Иран прервал все дипломатические прямые и непрямые контакты с США, сообщил во вторник телеканал Iran International. "Иран закрыл все дипломатические и опосредованные каналы связи с США", - информирует телеканал со ссылкой на иранские СМИ. В сообщении отмечается, что "любой обмен посланиями также приостановлен".

Между тем издание Tehran Times сообщило во вторник, что иранские власти не обрывали контакты с США на тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. "Дипломатические и непрямые каналы переговоров с США не закрыты", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия на фоне экономического и энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь из ситуации наибольшую выгоду.

"Мы ведем переговоры, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам", - отметил он.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи вырос с начала торгов и большую часть дня провел вблизи уровня 2800 пунктов. Высокая нефть после первоначального ралли в начале марта и последующей фиксации прибыли слабо транслировалась в рост индекса. Это связано с наличием существенных геополитических рисков и санкционным давлением, ухудшающим качество денежных потоков, в частности, обусловливающим по-прежнему высокий дисконт на российскую нефть из-за высоких ставок фрахта и прочих расходов (таких как страхование), считает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, явных поводов для роста рынка не было, это скорее технический отскок индекса МосБиржи к 2800 пунктам посла локального спада к 2750 пунктам.

В части рыночной конъюнктуры особых перемен не случилось - цены на нефть Brent курсировали у $110 за баррель, курс рубля стабилизируется. Разговоры о windfall taх для металлургов, неопределенность с дальнейшими переговорами по Украине, последствия атак на нефтеэкспортную инфраструктуру - все эти "медвежьи" факторы сдерживают рост в акциях, считает он.

Через несколько часов истекает ультиматум Трампа, выдвинутый Ирану для открытия Ормузского пролива. Если этого не случится, Белый дом пригрозил мощным военным ударом. Сдержанные настроения наблюдались и у европейских инвесторов. Индекс PMI еврозоны в секторе услуг в марте упал до 50,2 пункта - это самый слабый показатель с мая 2025 года.

В среду будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС, ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. На российском рынке вечером выйдет отчет Росстата по инфляции с 31 марта по 6 апреля. "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) опубликует финрезультаты по МСФО за 2025 год. Что касается индекса МосБиржи, то без свежих драйверов ему сложно устойчиво выйти за 2800 пунктов. Прогноз на 8 апреля - колебания в коридоре 2755-2825 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжил поступательный подъем, получая поддержку от покупок в отдельных акциях.

Акции ДВМП подскочили после сообщений о согласовании ФАС сделки Росатома и DP World по созданию совместного бизнеса "Глобальная логистика", в который планируется внести 92,5% акций ДВМП. Бумаги нефтяных компаний поддерживались высокими ценами на нефть, а также ожиданиями дальнейшего увеличения спроса на российские энергоресурсы в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались продажи на фоне сохранения высоких рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке и еще большего ускорения инфляции. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии оставались недалеко от отметок 2800 пунктов и 1120 пунктов соответственно. Российский рынок, вероятно, сможет почувствовать позитивный эффект при различных вариантах развития ближневосточного кризиса. При усугублении ситуации и более высоких ценах на энергоносители поддержку получат нефтегазовые акции, в то время как деэскалация может постепенно вернуть покупки на "широкий рынок" в случае возвращения внимания к украинскому вопросу, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский фондовый рынок вырос на нервозном новостном фоне. Продолжающиеся обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей темы возможного введения налога на сверхприбыль предприятий, хотя эта тема уже несколько раз опровергалась Минфином РФ, создают нервный фон для российского рынка акций, не позволяя ему расти более сильными темпами на фоне сохраняющихся высоких цен на сырье. В среду индекс МосБиржи может снова показать движение в коридоре 2750-2850 пунктов, считает аналитик.

Также Мильчакова отметила, что геополитическая обстановка после жестких заявлений и угроз Трампа в отношении Ирана стала еще более напряженной. Он требует от Ирана согласиться на переговоры, угрожая в противном случае погрузить страну "в полную темноту", уничтожив всю ее энергетику. Не исключено, что таким способом Трамп готовит американских избирателей и весь мир к началу наземной операции на территории Ирана, а нанесенные удары США по острову Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти, могут говорить о том, что такая операция с целью захвата нефтяных активов Ирана выглядит весьма вероятной.

Нефть сорта Brent во вторник превышала $111 за баррель, при этом американская WTI, которая, как правило, торгуется с дисконтом к Brent, уже несколько дней подряд продолжает торговаться с премией. На текущей неделе котировки Brent могут колебаться в коридоре $107-112 за баррель, однако возможное начало на этой неделе наземной операции США и Израиля на территории Ирана может подтолкнуть котировки в область $113-118 за баррель, считает аналитик.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%), но снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,9-1,1%) и Штаты (индексы акций к 19:00 МСК снизились на 0,7-1%).

Биржи Гонконга во вторник оставались закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Потребительские расходы в Японии в феврале уменьшились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после снижения на 1% в январе, сообщило во вторник министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Сокращение расходов отмечено третий месяц подряд.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены консолидируются после роста на угрозах Трампа в отношении Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $109,29 за баррель (-0,4% и +0,7% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $114,72 за баррель (+2,1% и +0,8% накануне).

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. За несколько часов до истечения ультиматума Трамп пригрозил Тегерану уничтожением "целой цивилизации". Иран в ответ на это прервал все прямые и непрямые дипломатические контакты с Вашингтоном.

В понедельник движение через Ормузский пролив незначительно активизировалось: по артерии прошли восемь танкеров, пишет Trading Economics. В 2025 году через нее транспортировали по 20 млн баррелей нефти в сутки.

Тем временем во вторник иранское агентство Mehr сообщило о взрывах на острове Харк, где расположены крупные объекты иранской нефтегазовой промышленности.

"Либо мы получим некоторую разрядку - отсутствие наземных операций, контролируемую эскалацию и постепенное восстановление поставок, либо конфликт затянется, будут введены сухопутные силы, и наценка за риск вырастет, поскольку страны начнут активно наращивать запасы", - написали аналитики Societe Generale.

По их мнению, в негативном сценарии цена Brent может достичь $200 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подскочили акции ДВМП (+8,5%, объем торгов превысил 5,2 млрд рублей) на фоне сообщений СМИ о согласовании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделки по созданию СП "Росатома" и DP World. ФАС согласовала сделку госкорпорации "Росатом" и DP World (ОАЭ) по выкупу последней 49% в совместном предприятии (СП), пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, и собеседника, знакомого с позицией "Росатома". По данным источников издания, сейчас сделка находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее сообщалось, что "Росатом" и DP World договорились о создании нового совместного бизнеса, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO. Участниками сделки являются "дочка" "Росатома" - ООО "Глобальная логистика", а также DP World Russia FZE и ДВМП (головная компания транспортной группы FESCO). Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - 92,5% акций ПАО "ДВМП", головной компании группы FESCO, со стороны DP World - денежные средства. "Размер (взноса DP World - ИФ) будет соответствовать рыночной стоимости пакета акций ДВМП, определенной независимым оценщиком", - говорил представитель госкорпорации.

Также подорожали акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+8,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,3%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,5%).

Подешевели после отсечки годовых дивидендов бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-7,9%, до 3753 рублей; выплаты 229,37 рубля на акцию), также снизились акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-7,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-6,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-6,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 62,74 млрд рублей (из них 6,93 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 6,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,42 млрд рублей на акции "Газпрома").