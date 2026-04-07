Рубль утром слегка опускается, корректируется вниз в паре с юанем после роста в начале недели

Москва. 7 апреля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль слегка опускается в рамках коррекции после роста накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4845 руб. (+0,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта.

"В текущий момент мы не видим факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке. Да, краткосрочно пара юань/рубль может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 руб. снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - пишет Зварич.

Цены на нефть поднимаются утром во вторник после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 1,49%, до $111,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене к этому времени на 2,24%, до $114,91 за баррель.

Трамп заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме.

Накануне также стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.