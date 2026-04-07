07 апреля 2026 года 10:30
Рубль утром слегка опускается, корректируется вниз в паре с юанем после роста в начале недели
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль слегка опускается в рамках коррекции после роста накануне.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4845 руб. (+0,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 коп. выше уровня действующего официального курса.
Основным сценарием текущего месяца является закрепление курса валютной пары юань/рубль в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Тенденция к постепенному укреплению рубля может продолжиться на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта.
"В текущий момент мы не видим факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке. Да, краткосрочно пара юань/рубль может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 руб. снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - пишет Зварич.
Цены на нефть поднимаются утром во вторник после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 1,49%, до $111,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене к этому времени на 2,24%, до $114,91 за баррель.
Трамп заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме.
Накануне также стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
07 апреля 2026 года 19:35
Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности). читать дальше
07 апреля 2026 года 19:33
Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в... читать дальше
07 апреля 2026 года 18:36
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин.
"Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара... читать дальше
07 апреля 2026 года 18:02
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО".
"В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям... читать дальше
07 апреля 2026 года 17:29
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".
Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре.
По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались... читать дальше
07 апреля 2026 года 16:47
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября... читать дальше
07 апреля 2026 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина.
С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал... читать дальше
07 апреля 2026 года 15:24
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
07 апреля 2026 года 15:21
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.
"Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в... читать дальше
07 апреля 2026 года 14:41
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.
По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса,... читать дальше
07 апреля 2026 года 14:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
07 апреля 2026 года 13:19
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова.
Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов... читать дальше
07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
"Мы полагаем, что... читать дальше
07 апреля 2026 года 11:34
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.
"На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании,... читать дальше
