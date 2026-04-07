07 апреля 2026 года 11:10
Оценка акций Фикс Прайса фундаментально позитивна - "БКС МИ"
Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание акционеров пройдет 8 мая. Предполагаемая отсечка (дата закрытия реестра на получение дивидендов) - 19 мая. "Ожидаемо и позитивно. Компания и ранее сообщала о планах выплаты дивидендов в размере 11 копеек на акцию, это более 16% дивдоходности", - указывает эксперт. "Фундаментально "позитивный" взгляд на двенадцать месяцев вперед. Мы полагаем, что "Фикс Прайс" сможет в 2026 году развернуть слабый тренд выручки. При таких вводных оценка акций выглядит привлекательно: 5,4х по мультипликатору Цена/Прибыль (Р/Е), - пишет Кичкайло. - Основной риск заключается в том, что разворота может не произойти. В таком случае потенциал роста котировок, на наш взгляд, будет ограничен. Однако мы считаем сценарий ускорения роста более вероятным, несмотря на слабую динамику показателей с 2023 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ФИКС/ПРАЙС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
07 апреля 2026 года 19:35
Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности). читать дальше
.07 апреля 2026 года 19:33
Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 18:36
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара... читать дальше
.07 апреля 2026 года 18:02
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО". "В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям... читать дальше
.07 апреля 2026 года 17:29
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре. По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались... читать дальше
.07 апреля 2026 года 16:47
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября... читать дальше
.07 апреля 2026 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал... читать дальше
.07 апреля 2026 года 15:24
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.07 апреля 2026 года 15:21
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в... читать дальше
.07 апреля 2026 года 14:41
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 14:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
.07 апреля 2026 года 13:19
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова. Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов... читать дальше
.07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что... читать дальше
.07 апреля 2026 года 11:34
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. "На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании,... читать дальше
