Рубль пока может продолжить движение ниже 11,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях пока может продолжить движение ниже уровня в 11,5 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяной рынок в понедельник отыгрывал ряд жестких заявлений представителей как США, так и Ирана, впрочем, пока инвесторы скорее заняли выжидательную позицию, не разочаровавшись полноценно в перспективах деэскалации, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся выше $110/баррель во вторник, а далее можно ожидать резкого движения цен в зависимости от развития событий вокруг "дедлайна" для переговоров, полагают аналитики банка.

