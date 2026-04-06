Рынок акций РФ начал неделю с роста до 2785п по индексу МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на бумагах металлургов и нефтяников на фоне подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся в район $110 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся до 2785 пунктов после утреннего локального тестирования поддержки 2750 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2784,87 пункта (+0,9%), индекс РТС на фоне укрепления официального курса рубля подскочил до 1114,34 пункта (+2,2%) - уровня середины марта. Лидерами роста выступили акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,7%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 апреля, составил 78,7277 руб. (-1,0 руб.).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,3% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в трехстороннем формате пока на паузе, но Россия продолжает обмен информацией с США. "Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе. У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", - сказал он.

При этом в Кремле воздерживаются от комментариев в связи с прозвучавшими ранее заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Ирана с требованием открыть Ормузский пролив.

В воскресенье Трамп в эфире Fox News выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном. При этом Трамп предупредил, что если Тегеран "не заключит сделку, причем быстро, то я рассматриваю возможность того, чтобы все там взорвать и забрать нефть".

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон получил от Ирана ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. "Они его сделали. Они ведут сейчас переговоры, и это очень значительный шаг. Мы посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам.

В то же время, по утверждениям Трампа, благодаря ударам по Ирану в стране уже дважды сменилось политическое руководство, а новые лидеры страны в гораздо большей степени настроены на переговоры, чем их предшественники.

В понедельник портал Axios со ссылкой на источник передавал, что властям США поступил ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня, но в Вашингтоне сочли идеи Тегерана "максималистскими" и не способствующими диалогу.

Иранская сторона в последние недели неоднократно заявляла, что не ведет переговоров с США, но обменивается через посредников некоторыми посланиями.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил в воскресенье, что иранские военные при необходимости могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу. "Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times.

Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций в понедельник смог подрасти на невысоких оборотах на фоне улучшения внешней конъюнктуры, сдерживала покупателей неопределенность относительно дальнейшего хода конфликта на Ближнем востоке.

Текущего уровня нефтяных цен пока недостаточно для нового витка ралли в бумагах нефтегазовых компаний. При этом рынки не верят в продолжительную эскалацию вокруг Ирана и длительную блокировку Ормузского пролива. По данным спутниковых снимков, количество судов, проходящих через пролив, немного увеличилось, а по сообщениям СМИ, разрешение на транзит на прошлой неделе получил Ирак, отметил эксперт.

У участников российского рынка сохраняется интерес к акциям ВТБ на фоне ожиданий высоких дивидендов и бумагам Сбера. Золото за последнюю неделю продемонстрировало рост и в понедельник торгуется около $4700 за унцию, что поддерживает акции золотодобывающих компаний, хотя инвесторы и тут сохраняют осторожность. Не в пользу экспортеров играет продолжающееся санкционное давление Запада на Россию и ожидаемое укрепление рубля из-за приостановки операций Минфина по бюджетному правилу до 1 июля. В случае сохранения ситуации на нынешнем уровне не исключена постепенная релокация средств в акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. В этом случае затянувшаяся пауза в мирных переговорах по Украине может снова стать фактором давления на рынок акций, считает Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, после утренней борьбы у поддержки 2750 пунктов по индексу МосБиржи покупатели овладели инициативой и подтолкнули индикатор к рубежу 2800 пунктов. Спрос отмечался в акциях металлургических компаний ("ММК", "Полюс", "Норникель"), в "плюсе" торговались тяжеловесные бумаги Сбера и "ЛУКОЙЛа".

Цены на нефть Brent стабилизировались вблизи $110 за баррель - Ближний Восток держит рынок энергоносителей в напряжении. Восьмерка стран ОПЕК+ в воскресенье приняла решение нарастить добычу на 206 тыс. б/с начиная с мая - в масштабах выпавших объемов из-за ситуации вокруг Ирана шаг скорее символический. Между тем, по сообщениям СМИ, российский порт Усть-Луга возобновил погрузку сырья после перебоев из-за повреждений.

Во вторник в США EIA опубликует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, в еврозоне выйдет индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за март. На российском рынке состоится презентация обновления "Алисы AI" от "Яндекса" (MOEX: YDEX), "Группа Позитив" (MOEX: POSI) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2025 год, а бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) очистятся от дивидендов. Индекс МосБиржи без свежих драйверов может оставаться зажатым между отметками 2750 и 2800 пунктов, считает Смирнов.

Аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым отмечает, что настроения инвесторов в понедельник несколько улучшились на фоне сообщений о возможном дипломатическом урегулировании конфликта между США и Ираном, включая предложения о временном прекращении огня и открытии Ормузского пролива.

Обсуждается план 45-дневного перемирия с перспективой полного завершения конфликта, однако вероятность быстрого соглашения остается низкой, считает аналитик. При этом геополитическая напряженность сохраняется: Трамп заявил о возможных ударах по инфраструктуре Ирана, если пролив не будет открыт в ближайшее время. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 2809 пунктов, полагает Гудым.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин считает, что несмотря на локальные попытки "быков" разогреть рынок, над общим настроением довлеет ряд факторов - затянувшаяся пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта, последствия атак на нефтеэкспортную инфраструктуру, а также обсуждение властями РФ налога на сверхприбыль металлургов. Дополнительное давление на индекс МосБиржи создает укрепление рубля - ревальвация снижает привлекательность бумаг экспортеров, которые занимают значительную часть индекса. Поддержку рублю, в свою очередь, оказывает отсутствие операций Минфина на внутреннем рынке по бюджетному правилу и ожидания роста предложения валюты после скачка цен на нефть, считает эксперт.

В то же время сравнительно низкие объемы торгов акциями указывают на слабость биржевых "медведей". Это означает, что даже умеренно позитивные сигналы - рыночные, геополитические или корпоративные - могут стимулировать отскок индекса в сторону 2800 пунктов. Если же негатив усилится, следующей остановкой может выступить область чуть выше 2700 пунктов, полагает Бахтин.

При этом главным источником неопределенности остается конфликт на Ближнем Востоке: риторика сторон продолжает ужесточаться, Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, цены на нефть удерживаются у $110 за баррель. Таким образом, российский рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, заключил представитель "Гарда Капитала".

В Азии в понедельник на работающих фондовых площадках наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,4%), "плюсуют" США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,2-0,4% во главе с Nasdaq).

В понедельник биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками; в Китае также выходной - День поминовения усопших (Цинмин).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены Brent вернулись к росту.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $109,54 за баррель (+0,5%), майская цена фьючерса на WTI - $111,9 за баррель (+0,3%).

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также путем обмена текстовыми сообщениями между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для Соединенных Штатов и Израиля. Ранее замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи написал в соцсети X, что возобновление работы жизненно важного водного пути может произойти только в том случае, если доходы от транзита будут частично направлены на компенсацию Ирану ущерба от войны.

В то же время три танкера под флагом Омана прошли по Ормузскому проливу, держась вблизи оманских берегов, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые данные о перемещении судов.

В понедельник стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию, на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча альянса назначена на 3 мая.

Общая квота ОПЕК+ на май с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, составит 38,083 млн б/с. Это на 181 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+20,4%), ПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (+13,6%, до 0,6818 рубля), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+12,1% и +8,5% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+11,7%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+10,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,5%).

Акции ПАО "Фикс Прайс" подскочили до максимума с сентября 2025 года при объеме торгов 1,455 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 0,11 рубля на акцию, совокупный объем дивидендов в случае утверждения может составить 11 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предложена 19 мая.

Снизились в понедельник акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-20,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-16,6%), УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-16,4%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-7,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,4% и -3,6% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4,2% и -6,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,57 млрд рублей (из них 10,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,23 млрд рублей на акции ВТБ).