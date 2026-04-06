Рубль может укрепиться до 75-77 руб./$1 в апреле - "БКС МИ"

Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

"Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77 руб./$1. Сейчас рубль формируется под воздействием сильного валютного предложения на фоне роста цен на нефть", - пишет эксперт.

