Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на отскок к 2800п - "Гарда Капитал"

Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Над общим настроением довлеет ряд факторов, констатирует эксперт в материале: затянувшаяся пауза в переговорах по урегулированию украинского конфликта, последствия атак на нефтеэкспортную инфраструктуру, а также обсуждение налога на сверхприбыль металлургов.

Дополнительное давление создает укрепление рубля, отмечает он. Ревальвация снижает привлекательность бумаг экспортеров, которые занимают значительную часть индекса. Поддержку рублю оказывает отсутствие операций Минфина на внутреннем рынке по бюджетному правилу и ожидания роста предложения валюты после скачка цен на нефть.

В то же время сравнительно низкие объемы торгов акциями указывают на слабость биржевых "медведей". Это означает, указывает Бахтин в обзоре, что даже умеренно позитивные сигналы - рыночные, геополитические или корпоративные - могут стимулировать отскок индекса Мосбиржи в сторону 2800 пунктов. Если же негатив усилится, следующей остановкой может выступить область чуть выше 2700 пунктов.

