Курс пары USD/RUB к концу апреля может составить 80-81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) к концу текущего месяца может составить 80-81 руб./$1, полагают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

Эксперты отмечают, что для валютного рынка главные факторы - публикация уточненных макроэкономических прогнозов от Минэкономразвития и новости, касающиеся бюджетного правила.

В пользу рубля, по их мнению, сыграют как тот факт, что Минфин до 1 июля 2026 года остановил покупки валюты, так и выросшие цены на нефть, благодаря чему пойдет дополнительный поток зарубежных денег на рынок.

"Ожидаем в апреле поступления нефтегазовых налогов в объеме свыше 1 трлн руб. (+60% м/м), что тоже окажет российской валюте поддержку. Пока же всплеск спроса на нее со стороны юридических лиц остается риск-фактором, так как неизвестно, когда конкретно валютная выручка экспортеров поступает на рынок. Следовательно, в апреле вновь рискуем стать свидетелями повышенной волатильности с заходами курса USD/RUB ниже 80 руб./$1 в отдельные дни", - пишут Коныгин и Афонин в комментарии.

