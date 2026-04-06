"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент подтвердил озвученный ранее прогноз производства в 2026 году на уровне 11,3 млн тонн стали.

"На текущий момент компания сохраняет прежний прогноз производства", - сказал журналистам начальник отдела по работе с инвесторами Никита Климантов, отметив при этом текущую волатильность на рынке стали.

"Оцениваем новость нейтрально. В 2025 году компания произвела 10,8 млн тонн стали, таким образом, потенциальный рост в 2026 году должен составить около 5%. При этом, по данным отраслевого агентства MMI, за первые два месяца года компания произвела 1,8 млн тонн, что на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2025 года", - указывают эксперты.

"На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Цена/Прибыль (Р/Е) торгуется на уровне 11х против исторических 7,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой Р/Е на 2027 год. будет торговаться на уровне 9,3х, - пишут аналитики "БКС МИ". - Считаем, что главным катализатором для компании будет снижение ключевой ставки ЦБ РФ, так как это позволит перезагрузить строительный сектор и нормализовать спрос на сталь".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.