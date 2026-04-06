Акции Сбербанка и Дом.РФ наиболее интересны среди дивидендных бумаг - "Алор Брокер"

Акции Сбербанка и "Дом.РФ" наиболее интересны среди дивидендных бумаг на данный момент, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"В понедельник с утра рынок вновь в "красной" зоне, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом на очередных угрозах президента США Дональда Трампа нефть ушла к $110/барр., но это уже не оказывает поддержки российским инвесторам. Рынку акций по-прежнему не хватает свободных денег для роста. Причины этого кроются в высоких безрисковых ставках, ударах по отечественной экспортной инфраструктуре, общей слабости экономики и в отсутствии перспектив урегулирования украинского конфликта в обозримой перспективе".

Индекс Мосбиржи вернулся в боковик 2700-2800 пунктов, где находился в период с декабря по февраль. На взгляд Соколова, это значит, что жить рынок должен по зимним законам - ближе к 2700 пунктам стоит активизировать спекулятивные покупки, а при уходе к 2800 - фиксировать прибыль.

В понедельник с утра индекс Мосбиржи торгуется на промежуточной поддержке 2750 пунктов. По мнению эксперта, рынок попробует ухватиться за этот уровень, но нет уверенности, что преграда устоит - нисходящий канал от 18-19 марта остается в силе, сильной перепроданности нет, поводов для роста также нет.

"Несмотря на общие негативные настроения, мы все-таки считаем, что имеет смысл рисковать и подбирать дивидендные бумаги, наиболее интересными среди которых являются Сбер и "ДОМ.РФ", - указывает Соколов. - Не исключаем также, что для стимулирования экономического роста ЦБ в апреле пойдет на снижение ключевой ставки больше, чем на 0,5 п.п. В этой связи особо рискованным инвесторам можно приобрести акции наиболее закредитованных эмитентов, а также девелоперов за исключением "Самолета".

