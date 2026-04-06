Индекс Мосбиржи может удержаться в середине диапазона 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может удержать позиции в середине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в понедельник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Учитывая сохранение факторов повышенной неопределенности и отсутствия идей для покупок на рынке по широкому спектру бумаг, умеренное давление на российский фондовый рынок может сохраниться, говорится в материале эксперта.

При этом, отмечает он, фактором, сдерживающим снижение, станет желание части инвесторов зафиксировать прибыль по краткосрочным коротким позициям в российских акциях.

"Индекс Мосбиржи в результате может провести сессию понедельника в середине диапазона 2700-2800 пунктов. При этом до конца недели, в случае улучшения ситуации в ценах на нефть и их выхода на новые максимумы при росте напряженности на Ближнем Востоке, покупки могут вернуться в российские акции, что позволит рынку выйти к верхней границе данного диапазона", - пишет Зварич в обзоре.

