06 апреля 2026 года 09:12

Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие дни умеренно консервативен - "Цифра брокер"

Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие торговые сессии остается умеренно консервативным, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Техническая картина указывает на то, что уровень 2800 пунктов превратился из поддержки в сопротивление. Мы ожидаем консолидацию рынка в диапазоне 2700-2780 пунктов, - пишут эксперты. - Инвесторам стоит обратить внимание на данные по инфляции за март и результаты компаний за первый квартал, которые начнут выходить в ближайшее время".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 апреля 2026 года 19:33
Рынок акций РФ начал неделю с роста до 2785п по индексу МосБиржи на бумагах металлургов и нефтяников
Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на бумагах металлургов и нефтяников на фоне подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся в район $110 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся до 2785 пунктов после утреннего локального тестирования поддержки 2750 пунктов.    читать дальше
06 апреля 2026 года 19:14
Рубль в понедельник подрос в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 6 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4775 руб., что на 2,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта.    читать дальше
06 апреля 2026 года 19:03
Акции Норникеля подошли к важным долгосрочным поддержкам - "Велес Капитал"
Акции ГМК "Норильский никель" подошли к важным долгосрочным поддержкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "Норникеля" после достижения в конце января пика с декабря 2023 года (173,20 руб.) вместе с ценами на металлы...    читать дальше
06 апреля 2026 года 18:39
Вероятно умеренное укрепление рубля на текущей неделе - УК "Первая"
Вероятно умеренное укрепление рубля на текущей неделе в рамках торгового диапазона 77-80 руб./$1 и 11,2-11,6 руб./юань., прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Цены на нефть остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность укрепления рубля в...    читать дальше
06 апреля 2026 года 18:07
Рубль может укрепиться до 75-77 руб./$1 в апреле - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль может укрепиться до уровней 75-77 руб./$1 в текущем месяце, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. "Национальная валюта продолжает укрепление из-за отсутствия Минфина на валютном рынке. Наш ориентир на апрель - 75-77...    читать дальше
06 апреля 2026 года 17:35
Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на отскок к 2800п - "Гарда Капитал"
Российский фондовый рынок остается под давлением сочетания геополитических рисков, крепкого рубля и внутренних регуляторных факторов, однако низкая активность продавцов сохраняет хорошие шансы на краткосрочный отскок, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. Над...    читать дальше
06 апреля 2026 года 17:02
Курс пары USD/RUB к концу апреля может составить 80-81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) к концу текущего месяца может составить 80-81 руб./$1, полагают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. Эксперты отмечают, что для валютного рынка главные факторы - публикация уточненных...    читать дальше
06 апреля 2026 года 16:30
Рубль может сохранять устойчивость вблизи 80 руб./$1 во 2К26 - "Цифра брокер"
Курс пары доллар/рубль может сохранять устойчивость вблизи уровня в 80 руб./$1 в перспективе II квартала 2026 года - высокие цены на нефть способствуют росту экспортной выручки компаний нефтегазового сектора, компенсируя выпавшие с внутреннего рынка объемы операций в рамках бюджетного правила,...    читать дальше
06 апреля 2026 года 16:02
Акции НЛМК, Озона и Системы будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), МКПАО "Озон" и АФК "Система" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции НЛМК уже две недели торгуются у трехлетних минимумов в районе 95 руб. за штуку, безуспешно пытаясь преодолеть этот уровень...    читать дальше
06 апреля 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 6 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,456 руб., что на 4,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта.    читать дальше
06 апреля 2026 года 15:27
Акции Яндекса - очевидные фавориты технологического сектора РФ - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции МКПАО "Яндекс" являются очевидными фаворитами в технологическом секторе российского рынка на фоне перспектив развития в сочетании с крайне привлекательными мультипликаторами, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент планирует начать коммерциализацию роботизированных...    читать дальше
06 апреля 2026 года 15:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ИКС 5" и "Яндекса" обладают драйверами роста в перспективе 2К26, говорится в стратегии аналитиков "Цифра брокер" на текущий квартал. По их мнению, фактор ближневосточного конфликта формирует благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. В то же время...    читать дальше
06 апреля 2026 года 14:36
Акции Группы Позитив привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Группа Позитив" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Совет директоров "Группы Позитив" рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 28,08 рубля на одну акцию (потенциальная доходность около 2,6%), отмечается в...    читать дальше
06 апреля 2026 года 14:10
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% в апреле - "Цифра брокер"
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" на 2 квартал 2026 года. "Экономическая активность в России замедляется по широкому спектру отраслей, индикаторы бизнес-климата ухудшаются...    читать дальше
06 апреля 2026 года 13:44
Акции Базиса могут вернуться к февральским максимумам - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции ПАО "Базис" сохраняют большой потенциал роста и могут вернуться со временем к февральским максимумам, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. Ближайшим событием для компании может стать публикация в мае результатов за 1К26, вместе...    читать дальше
