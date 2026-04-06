Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие дни умеренно консервативен - "Цифра брокер"

Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие торговые сессии остается умеренно консервативным, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Техническая картина указывает на то, что уровень 2800 пунктов превратился из поддержки в сопротивление. Мы ожидаем консолидацию рынка в диапазоне 2700-2780 пунктов, - пишут эксперты. - Инвесторам стоит обратить внимание на данные по инфляции за март и результаты компаний за первый квартал, которые начнут выходить в ближайшее время".

