.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу просел к 2760п по индексу МосБиржи, выросли бумаги ПИКа на новостях о цене оферты
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
НАУФОР: допуск фининструментов на рынок нуждается в оптимизации
Ассоциация брокеров НАУФОР подготовила комментарии к докладу Банка России об оптимизации допуска финансовых инструментов на рынок.. Профучастники в целом поддержали идеи регулятора, но выступили за более радикальное упрощение, пишут...
 
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте выросли г/г на 27,7%, за 1-й квартал - на 6,1%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в марте 2026 года показал лучший результат за квартал и с начала года: вырос в годовом выражении на 27,7%, до 111,753 тыс. единиц, а по сравнению с февралем текущего года - на...
 
За год из теневой занятости вывели почти 1 млн россиян
В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести почти миллион граждан России. В России созданы межведомственные комиссии и муниципальные группы для борьбы с нелегальной занятостью, в которые входят представители разных уровней власти, включая...
 
03 апреля 2026 года 19:45

Рынок акций РФ в пятницу просел к 2760п по индексу МосБиржи, выросли бумаги ПИКа на новостях о цене оферты

Москва. 3 апреля. Российский рынок акций в пятницу снизился в отсутствие внешних ориентиров (многие биржи закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы) и на фоне слабого спроса на бумаги в преддверии выходных из-за опасений роста геополитических рисков. Индекс МосБиржи просел до 2760 пунктов, обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургических компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2760,7 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1090,79 пункта (+0,3%); лидировали в откате акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), но подорожали бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) на новостях о цене оферты для миноритариев с премией к рынку.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 апреля, составил 79,7293 руб. (-60,39 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 1%, индекс РТС вырос на 0,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 1,42 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,3% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Акции "Группы компаний ПИК" выросли до 525,1 рубля на новостях о том, что цена оферты "Недвижимых активов" миноритариям "ПИКа" составила 551,4 рубля за бумагу. Оферта распространяется на 15,12% акций "ПИКа", оставшиеся 84,88% уже принадлежат компании "Недвижимые активы" и аффилированным с ней лицам.

Подорожали также акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Тегеран заключить соглашение о прекращении огня, пока инфраструктура Ирана не разрушена окончательно. "Самый большой мост Ирана обрушился и больше никогда не будет использован. Дальше - больше! Еще есть время заключить сделку, пока не стало слишком поздно. Иначе от того, что все еще могло бы стать великой страной, ничего не останется!" - написал он в социальной сети X в четверг. Ранее в четверг местные СМИ сообщали, что под авиаудары попал мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что американские удары по гражданской инфраструктуре Ирана наносят ущерб репутации США и не позволят победить Тегеран. "Удары по гражданским объектам, в частности, по недостроенным мостам, не заставят иранцев сдаться. Все это лишь демонстрирует поражение и моральный крах находящегося в смятении неприятеля", - написал он в соцсети X. Аракчи подчеркнул, что "все мосты, все здания удастся восстановить. А вот репутация США восстановлению не подлежит".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, за неделю индекс МосБиржи потерял 1%, постепенно спускаясь к 2750 пунктам. Негатив пока перевешивает: налоговые обсуждения, повреждение важных нефтеэкспортных объектов, отсутствие сигналов о продолжении переговоров по Украине, а также крепкий рубль - все это сдерживает покупателей. В то же время цены на нефть держатся в трехзначной области, а инфляция в недельном и годовом выражении перешла к снижению, что увеличивает шансы на секвестр ключевой ставки ЦБ в апреле.

Ближневосточный конфликт продолжается, Ормузский пролив удается пройти лишь единицам танкеров, хотя до конфликта ежедневно через него проходило около 130 судов, отмечает аналитик. Понедельник на китайском рынке будет выходным в связи с национальным праздником. Выхода важной статистики, публикаций или значимых корпоративных новостей на российском рынке в этот день не ожидается. "Служившая ранее поддержкой отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи теперь стала областью сопротивления. Полагаем, что в отсутствие значимых новостей боковик в области 2750-2800 пунктов сохранится", - считает Смирнов.

Как отмечают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB), рынок акций на уходящей неделе оставался под давлением продавцов, несмотря на возобновление роста цен на нефть. Преобладанию продаж способствовали неуверенность в устойчивости повышенных уровней на рынке энергоносителей, опасения относительно способности российских компаний в полной мере воспользоваться этой благоприятной конъюнктурой, а также дефицит идей для покупок по широкому спектру бумаг. В итоге индекс МосБиржи отступил в середину диапазона 2700-2800 пунктов.

Спрос сосредоточился в отдельных бумагах. В лидеры роста за неделю вышли акции ВТБ, прибавившие порядка 10% на ожиданиях параметров дивидендных выплат. Поддержку бумагам "ПИКа" оказали параметры оферты миноритариям, акции "Русала" выросли вслед за подъемом цен на алюминий, а бумаги "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) поддержал отчет за 2025 год, отмечают эксперты.

На предстоящей неделе, по оценкам экспертов ПСБ, рынок акций может закрепиться в коридоре 2700-2800 пунктов. В случае дальнейшего обострения ситуации с нефтяными ценами и их выхода на новые максимумы из-за напряженности на Ближнем Востоке покупки могут вернуться и в российские акции. В этом случае рынок подтянется к верхней границе диапазона, считают аналитики банка.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, новых поступлений средств на рынке акций по-прежнему нет, чему препятствуют жесткие денежно-кредитные условия, а также геополитические риски. Нефтяные цены стабилизировались выше $100 за баррель, поскольку инвесторы все еще не закладывают в цены долгосрочный конфликт, при этом драйверов для возобновления ралли в нефтегазовых компаниях недостаточно, несмотря на точечные послабления санкционного режима и премии на российскую нефть в азиатских портах.

Не в пользу экспортеров, причем не только нефтегазовых, играет продолжающееся санкционное давление Запада на Россию и ожидаемое укрепление рубля из-за приостановки операций Минфина по бюджетному правилу. Кроме того, коррекцию на рынке акций на неделе спровоцировали сообщения об атаках на два балтийских порта "Усть-Луга" и "Приморск". Продолжение паузы в мирных переговорах по украинскому урегулированию может снова стать фактором давления на рынок акций, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бенефициарами эскалации напряженности на Ближнем Востоке остаются производители нефти и газа, а также удобрений. Российскому фондовому рынку на следующей неделе может по-прежнему недоставать значимых драйверов движения, одним из которых могли бы стать сигналы возобновления мирных переговоров по Украине. Инвесторы также будут ждать объявления об итоговых дивидендах за 2025 год, а одной из основных интриг сезона остается ВТБ, считает аналитик.

В остальном высокие цены на энергоносители оказывают сдержанную поддержку настроениям из-за более ограниченных экспортных мощностей, а от ЦБ РФ на заседании в конце апреля ожидают сдержанного тона в отношении ключевой ставки из-за сохранения рисков разгара инфляции. В конце следующей недели в РФ будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за март 2026 года и ВВП за IV квартал 2025 года, напомнила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает, что в пятницу большая часть мировых фондовых бирж закрыта в связи с праздниками, на остальных торговых площадках наблюдались противоречивые настроения в связи с неопределенностью относительно военных действий вокруг Ирана. Затягивание конфликта дестабилизирует сырьевые рынки и поддерживает инфляционные опасения, в то время как обещания Трампа завершить операцию "за две-три недели" поддерживают ожидания оптимистов.

Тем временем индекс PMI сферы услуг России от S&P Global в марте 2026 года впервые за шесть месяцев показал сокращение деловой активности в секторе, опустившись до 49,5 пункта с февральских 51,3 пункта. Сводный PMI промышленности и услуг также ушел в зону снижения активности, упав до 48,8 пункта по сравнению с 50,8 пункта в феврале.

Индекс МосБиржи на завершающейся неделе опустился ниже рубежа 2800 пунктов, выйдя за пределы среднесрочного восходящего канала. Следующий уровень поддержки расположен около уровня 2700 пунктов, а уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов. Вероятен переход к боковой консолидации в этом диапазоне, полагает Калачев.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), слабо просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,2-0,4%).

В пятницу не работали биржи Гонконга, Австралии, Великобритании, Европы и США по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Президент США Трамп в четверг объявил об изменениях в тарифной политике, включая введение пошлины в размере 100% на ряд лекарственных препаратов, а также пересмотр тарифов на сталь, алюминий и медь. Новые решения направлены на восстановление дополнительных пошлин, отмененных в феврале постановлением Верховного суда, и предусматривают широкие исключения, в том числе для стран, уже заключивших торговые соглашения с США, к которым относятся Япония и Южная Корея.

На нефтяном рынке цены накануне резко выросли в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг выросла до $109,03 за баррель (+7,8%), майская цена фьючерса на WTI - до $111,54 за баррель (+11,4% - максимальный скачок с 2020 года).

Росту рынка способствовали заявления Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,1%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-3,5%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,5%).

Подорожали акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+29,8%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+10,9%), УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+10%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6% и +4,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,1%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,42 млрд рублей (из них 13,73 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,41 млрд рублей на бумаги "Группы компаний ПИК" и 4,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 апреля 2026 года 19:47
Рынок акций на неделе просел к нижней границе коридора 2750-2800п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ на минувшей неделе сохранил волатильность и низкую активность торгов в условиях смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти на надеждах на завершение военной операции США в Иране, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию и данных Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи за неделею опустился к нижней границе торгового диапазона 2750-2800 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности.    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 19:20
Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 3 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5005 руб., что на 11,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 18:57
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Walmart до $126
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой. Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут сопоставимые...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Циана с прогнозной ценой 831,74 руб
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 17:33
Инвестбанк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до 7200п
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков. "Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 16:43
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле и июне может составить по 50 б.п. - "Финам"
Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года. Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 16:02
Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"
Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 3 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5255 руб., что на 9,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 14:39
Финрезультаты IVA Technologies в целом негативны для цены ее акций - Альфа-банк
Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка. "Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 14:00
Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"
Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 13:35
"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти" с целевым уровнем 550 рублей на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, заметное расхождение котировок физических спотовых поставок нефти и расчетных фьючерсов может указывать на...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 13:20
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды МТС - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 13:10
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Ленты на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Ленты" с 2650 рублей до 2800 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки ритейлера с учетом сильных результатов за IV квартал и полный 2025 год,...    читать дальше
.
03 апреля 2026 года 12:45
Транснефть и НОВАТЭК - фавориты нефтяного сектора - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" выделяют в качестве фаворитов нефтяного сектора "Транснефть" и "НОВАТЭК", сообщается в материале инвесткомпании. "Текущая цена (на закрытие 2 апреля) нефти для целей налогообложения уже превысила 9000 руб. за баррель, - отмечают эксперты. - В ближайшие дни это может...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.