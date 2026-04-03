Рынок акций РФ в пятницу просел к 2760п по индексу МосБиржи, выросли бумаги ПИКа на новостях о цене оферты

Москва. 3 апреля. Российский рынок акций в пятницу снизился в отсутствие внешних ориентиров (многие биржи закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы) и на фоне слабого спроса на бумаги в преддверии выходных из-за опасений роста геополитических рисков. Индекс МосБиржи просел до 2760 пунктов, обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургических компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2760,7 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1090,79 пункта (+0,3%); лидировали в откате акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), но подорожали бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) на новостях о цене оферты для миноритариев с премией к рынку.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 апреля, составил 79,7293 руб. (-60,39 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 1%, индекс РТС вырос на 0,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 1,42 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,3% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Акции "Группы компаний ПИК" выросли до 525,1 рубля на новостях о том, что цена оферты "Недвижимых активов" миноритариям "ПИКа" составила 551,4 рубля за бумагу. Оферта распространяется на 15,12% акций "ПИКа", оставшиеся 84,88% уже принадлежат компании "Недвижимые активы" и аффилированным с ней лицам.

Подорожали также акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Тегеран заключить соглашение о прекращении огня, пока инфраструктура Ирана не разрушена окончательно. "Самый большой мост Ирана обрушился и больше никогда не будет использован. Дальше - больше! Еще есть время заключить сделку, пока не стало слишком поздно. Иначе от того, что все еще могло бы стать великой страной, ничего не останется!" - написал он в социальной сети X в четверг. Ранее в четверг местные СМИ сообщали, что под авиаудары попал мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что американские удары по гражданской инфраструктуре Ирана наносят ущерб репутации США и не позволят победить Тегеран. "Удары по гражданским объектам, в частности, по недостроенным мостам, не заставят иранцев сдаться. Все это лишь демонстрирует поражение и моральный крах находящегося в смятении неприятеля", - написал он в соцсети X. Аракчи подчеркнул, что "все мосты, все здания удастся восстановить. А вот репутация США восстановлению не подлежит".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, за неделю индекс МосБиржи потерял 1%, постепенно спускаясь к 2750 пунктам. Негатив пока перевешивает: налоговые обсуждения, повреждение важных нефтеэкспортных объектов, отсутствие сигналов о продолжении переговоров по Украине, а также крепкий рубль - все это сдерживает покупателей. В то же время цены на нефть держатся в трехзначной области, а инфляция в недельном и годовом выражении перешла к снижению, что увеличивает шансы на секвестр ключевой ставки ЦБ в апреле.

Ближневосточный конфликт продолжается, Ормузский пролив удается пройти лишь единицам танкеров, хотя до конфликта ежедневно через него проходило около 130 судов, отмечает аналитик. Понедельник на китайском рынке будет выходным в связи с национальным праздником. Выхода важной статистики, публикаций или значимых корпоративных новостей на российском рынке в этот день не ожидается. "Служившая ранее поддержкой отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи теперь стала областью сопротивления. Полагаем, что в отсутствие значимых новостей боковик в области 2750-2800 пунктов сохранится", - считает Смирнов.

Как отмечают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB), рынок акций на уходящей неделе оставался под давлением продавцов, несмотря на возобновление роста цен на нефть. Преобладанию продаж способствовали неуверенность в устойчивости повышенных уровней на рынке энергоносителей, опасения относительно способности российских компаний в полной мере воспользоваться этой благоприятной конъюнктурой, а также дефицит идей для покупок по широкому спектру бумаг. В итоге индекс МосБиржи отступил в середину диапазона 2700-2800 пунктов.

Спрос сосредоточился в отдельных бумагах. В лидеры роста за неделю вышли акции ВТБ, прибавившие порядка 10% на ожиданиях параметров дивидендных выплат. Поддержку бумагам "ПИКа" оказали параметры оферты миноритариям, акции "Русала" выросли вслед за подъемом цен на алюминий, а бумаги "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) поддержал отчет за 2025 год, отмечают эксперты.

На предстоящей неделе, по оценкам экспертов ПСБ, рынок акций может закрепиться в коридоре 2700-2800 пунктов. В случае дальнейшего обострения ситуации с нефтяными ценами и их выхода на новые максимумы из-за напряженности на Ближнем Востоке покупки могут вернуться и в российские акции. В этом случае рынок подтянется к верхней границе диапазона, считают аналитики банка.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, новых поступлений средств на рынке акций по-прежнему нет, чему препятствуют жесткие денежно-кредитные условия, а также геополитические риски. Нефтяные цены стабилизировались выше $100 за баррель, поскольку инвесторы все еще не закладывают в цены долгосрочный конфликт, при этом драйверов для возобновления ралли в нефтегазовых компаниях недостаточно, несмотря на точечные послабления санкционного режима и премии на российскую нефть в азиатских портах.

Не в пользу экспортеров, причем не только нефтегазовых, играет продолжающееся санкционное давление Запада на Россию и ожидаемое укрепление рубля из-за приостановки операций Минфина по бюджетному правилу. Кроме того, коррекцию на рынке акций на неделе спровоцировали сообщения об атаках на два балтийских порта "Усть-Луга" и "Приморск". Продолжение паузы в мирных переговорах по украинскому урегулированию может снова стать фактором давления на рынок акций, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бенефициарами эскалации напряженности на Ближнем Востоке остаются производители нефти и газа, а также удобрений. Российскому фондовому рынку на следующей неделе может по-прежнему недоставать значимых драйверов движения, одним из которых могли бы стать сигналы возобновления мирных переговоров по Украине. Инвесторы также будут ждать объявления об итоговых дивидендах за 2025 год, а одной из основных интриг сезона остается ВТБ, считает аналитик.

В остальном высокие цены на энергоносители оказывают сдержанную поддержку настроениям из-за более ограниченных экспортных мощностей, а от ЦБ РФ на заседании в конце апреля ожидают сдержанного тона в отношении ключевой ставки из-за сохранения рисков разгара инфляции. В конце следующей недели в РФ будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за март 2026 года и ВВП за IV квартал 2025 года, напомнила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает, что в пятницу большая часть мировых фондовых бирж закрыта в связи с праздниками, на остальных торговых площадках наблюдались противоречивые настроения в связи с неопределенностью относительно военных действий вокруг Ирана. Затягивание конфликта дестабилизирует сырьевые рынки и поддерживает инфляционные опасения, в то время как обещания Трампа завершить операцию "за две-три недели" поддерживают ожидания оптимистов.

Тем временем индекс PMI сферы услуг России от S&P Global в марте 2026 года впервые за шесть месяцев показал сокращение деловой активности в секторе, опустившись до 49,5 пункта с февральских 51,3 пункта. Сводный PMI промышленности и услуг также ушел в зону снижения активности, упав до 48,8 пункта по сравнению с 50,8 пункта в феврале.

Индекс МосБиржи на завершающейся неделе опустился ниже рубежа 2800 пунктов, выйдя за пределы среднесрочного восходящего канала. Следующий уровень поддержки расположен около уровня 2700 пунктов, а уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов. Вероятен переход к боковой консолидации в этом диапазоне, полагает Калачев.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), слабо просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,2-0,4%).

В пятницу не работали биржи Гонконга, Австралии, Великобритании, Европы и США по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Президент США Трамп в четверг объявил об изменениях в тарифной политике, включая введение пошлины в размере 100% на ряд лекарственных препаратов, а также пересмотр тарифов на сталь, алюминий и медь. Новые решения направлены на восстановление дополнительных пошлин, отмененных в феврале постановлением Верховного суда, и предусматривают широкие исключения, в том числе для стран, уже заключивших торговые соглашения с США, к которым относятся Япония и Южная Корея.

На нефтяном рынке цены накануне резко выросли в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг выросла до $109,03 за баррель (+7,8%), майская цена фьючерса на WTI - до $111,54 за баррель (+11,4% - максимальный скачок с 2020 года).

Росту рынка способствовали заявления Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,1%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-3,5%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-3,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,5%).

Подорожали акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+29,8%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+10,9%), УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+10%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6% и +4,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,1%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,7%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,42 млрд рублей (из них 13,73 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,41 млрд рублей на бумаги "Группы компаний ПИК" и 4,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).