Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 3 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5005 руб., что на 11,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 4 апреля на 60,39 копейки, до 79,7293 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,11 копейки, до 92,1915 руб./EUR1.

"За неделю рубль укрепился на 2,7%, до 11,5 руб. за юань, впервые с середины марта, несмотря на завершение налогового периода. Минфин подтвердил, что операции по бюджетному правилу будут приостановлены до 1 июля. Это означает, что при экспортных ценах на нефть выше цены отсечения приток экспортной выручки не будет компенсироваться покупками валюты со стороны Минфина, что может формировать дополнительную поддержку рублю в апреле", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в марте 2026 года составили 617 млрд руб. против 432,3 млрд руб. в феврале, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

В первом квартале с учетом поступления в январе-феврале нефтегазовых доходов на 825,6 млрд рублей их объем был на уровне 1,443 трлн рублей.

При этом в марте они вновь оказались ниже базового объема (851,3 млрд рублей). Таким образом, недопоступление доходов за месяц составило 234,3 млрд рублей.

В феврале недопоступление нефтегазовых доходов оценивалось в 153,2 млрд рублей, в январе - на уровне 182,2 млрд рублей. Объем базовых нефтегазовых доходов в эти месяцы составлял 575,5 млрд рублей и 585,5 млрд рублей соответственно.

В настоящее время приостановлено проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Сначала Минфин приостанавливал их проведение в марте, объяснив это планируемым изменением параметра базовой цены на нефть. После правительство РФ своим постановлением продлило приостановку до 1 июля 2026 года. При этом Минфин отмечал, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта.

Впервые о том, что на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривается возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле, министр финансов Антон Силуанов заявил в конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране.

В 2025 году уже было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Однако, по мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

Замминистра финансов Владимир Колычев пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. С окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила власти планируют выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

В пятницу торги не проводятся, поскольку биржи США, Великобритании, Европы и ряда стран Азии закрыты по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на 7,78% выше, чем по итогам предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к окончанию сессии на 11,4%, до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 2 базисных пункта, до 14,91% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу, напротив, уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,06%, 15,62% и 16,44% годовых соответственно.