Снижение ставки ЦБ РФ в апреле и июне может составить по 50 б.п. - "Финам"

Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года.

Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления новых факторов неопределенности (последствия Ближневосточного конфликта и возможные изменения бюджетных параметров на текущий год) у него может появиться возможность для более "широкого" шага.

"По нашей оценке, текущий базовый прогноз регулятора по средней ключевой ставке в 2026 году (13,5-14,5% годовых) предполагает ее широкий диапазон на конец года (10-14% годовых). Наш текущий прогноз ключевой ставки на конец года составляет 12%, на конец II квартала 2026 года - 14% годовых", - пишут аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.