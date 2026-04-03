Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"

Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

"Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия Ормузского пролива и последствий этих событий для сырьевых рынков. Нефть выше $100 за баррель и корректирующийся фондовый рынок - картина, вызывающая диссонанс", - говорится в материале экспертов.

Объяснения слышатся разные, отмечают они:

- Рынок отвязался от нефти, так как всплеск цен краткосрочен.

- Охлаждение экономики ограничивает потенциал роста рынка.

- На рынке нет новых денег для роста.

"Доля истины есть в каждом из утверждений. Однако ситуация может быстро меняться", - говорится в комментарии брокера.

"Мы рассматриваем откат рынка к уровням начала года как возможность для наращивания позиций в российских акциях. В последние месяцы фокус инвесторов был на облигациях, но уже сейчас внимание будет смещаться в сторону дивидендных историй", - пишут аналитики.

