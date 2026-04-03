Мнения аналитиков
Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"
03 апреля 2026 года 16:02
Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"
Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия Ормузского пролива и последствий этих событий для сырьевых рынков. Нефть выше $100 за баррель и корректирующийся фондовый рынок - картина, вызывающая диссонанс", - говорится в материале экспертов. Объяснения слышатся разные, отмечают они: - Рынок отвязался от нефти, так как всплеск цен краткосрочен. - Охлаждение экономики ограничивает потенциал роста рынка. - На рынке нет новых денег для роста. "Доля истины есть в каждом из утверждений. Однако ситуация может быстро меняться", - говорится в комментарии брокера. "Мы рассматриваем откат рынка к уровням начала года как возможность для наращивания позиций в российских акциях. В последние месяцы фокус инвесторов был на облигациях, но уже сейчас внимание будет смещаться в сторону дивидендных историй", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
03 апреля 2026 года 19:47
Рынок акций РФ на минувшей неделе сохранил волатильность и низкую активность торгов в условиях смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти на надеждах на завершение военной операции США в Иране, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию и данных Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи за неделею опустился к нижней границе торгового диапазона 2750-2800 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности. читать дальше
.03 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2760п по индексу МосБиржи, выросли бумаги ПИКа на новостях о цене оферты
Москва. 3 апреля. Российский рынок акций в пятницу снизился в отсутствие внешних ориентиров (многие биржи закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы) и на фоне слабого спроса на бумаги в преддверии выходных из-за опасений роста геополитических рисков. Индекс МосБиржи просел до 2760 пунктов, обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургических компаний. читать дальше
.03 апреля 2026 года 19:20
Москва. 3 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5005 руб., что на 11,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.03 апреля 2026 года 18:57
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой. Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут сопоставимые... читать дальше
.03 апреля 2026 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в... читать дальше
.03 апреля 2026 года 17:33
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков. "Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски... читать дальше
.03 апреля 2026 года 16:43
Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года. Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления... читать дальше
.03 апреля 2026 года 15:30
Москва. 3 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5255 руб., что на 9,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.03 апреля 2026 года 15:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд... читать дальше
.03 апреля 2026 года 14:39
Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка. "Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с... читать дальше
.03 апреля 2026 года 14:00
Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"
Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект... читать дальше
.03 апреля 2026 года 13:35
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти" с целевым уровнем 550 рублей на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, заметное расхождение котировок физических спотовых поставок нефти и расчетных фьючерсов может указывать на... читать дальше
.03 апреля 2026 года 13:20
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через... читать дальше
.03 апреля 2026 года 13:10
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Ленты" с 2650 рублей до 2800 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки ритейлера с учетом сильных результатов за IV квартал и полный 2025 год,... читать дальше
.03 апреля 2026 года 12:45
Аналитики "БКС Мир инвестиций" выделяют в качестве фаворитов нефтяного сектора "Транснефть" и "НОВАТЭК", сообщается в материале инвесткомпании. "Текущая цена (на закрытие 2 апреля) нефти для целей налогообложения уже превысила 9000 руб. за баррель, - отмечают эксперты. - В ближайшие дни это может... читать дальше
