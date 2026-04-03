.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Группы Позитив
.
03 апреля 2026 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд руб. Дивидендная доходность - 2,5%. "Важно, что компания возвращается к выплате дивидендов после пропуска и отрицательной скорректированной чистой прибыли (NIC) за 2024 год. Ждем публикацию полных результатов 7 апреля", - отмечает эксперт. "Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на "Группу Позитив". Сейчас наш прогноз по маржинальности NIC на 2026 год составляет 15%. Если компания сможет приблизиться к цели в 30%, то это будет важный фактор для возможной переоценки бумаги", - пишет Булгаков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 апреля 2026 года 19:47
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.