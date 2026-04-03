Альфа-банк подтверждает прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 380 руб

Альфа-банк умеренно позитивно оценивает финрезультаты ГК "Астра" за 4К2025 и подтверждает прогнозную цену акций компании на уровне 380 руб., сообщается в обзоре аналитиков.

Результаты Группы за 4К2025 превысили прогнозы экспертов банка по выручке и EBITDA скорр. на 2-4%. Выручка по итогам года выросла на 18% г/г (рынок ожидал роста на 14% г/г), EBITDA скорр. - на 6% г/г (маржа 22%). Менеджмент планирует рекомендовать совету директоров распределить среди акционеров 25% NIC (4,7 руб. на акцию, див. доходность - около 2%), отмечается в обзоре банка.

"Менеджмент отметил, что снижение ключевой ставки постепенно оживляет IT-инвестиции компаний, но существенный сдвиг спроса ожидается в 2027 году, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Мы отмечаем, что компания сформировала сильную линейку продуктов и хорошо позиционирована для резкого ускорения роста доходов на будущей волне реализации отложенного спроса. С учетом сдержанных ожиданий на текущий год и невысокой дивидендной доходности мы рассматриваем результаты как умеренно позитивные для акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.