Пара рубль/юань продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань - ПСБ

Пара рубль/юань в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В четверг рубль продолжил волну восстановления, в результате пара юань/рубль снизилась на 0,5% и закрепилась в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, напоминает аналитик.

Поддержку рублю, по мнению Зварича, оказывают недостаточность текущего спроса на валюту, что обусловлено все еще слабой активности импортеров. Также сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено прохождением периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и рисками укреплении рубля. Они могут реализоваться уже в конце текущего месяца как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередного налогового периода, в рамках которого нефтегазовые компании проведут повышенные отчисления в бюджет из-за выплаты НДД.

В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней.

"Учитывая, эти факторы, мы ожидаем, что пара юань/рубль в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, - прогнозирует эксперт банка. - При этом в пятницу юань может попытаться перейти к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте. Отметим, что текущая динамика формирует возможности для отступления юаня под нижнюю границу данного диапазона ближе к концу месяца".

