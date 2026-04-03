Индекс Мосбиржи на торгах в пятницу может попытаться преодолеть 2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи на торгах в пятницу может попытаться преодолеть сопротивление в области 2800 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи в четверг отступил на 0,03% до 2774,41 пункта, в то время как валютный РТС подрос на 0,33% до 1087,97 пункта, напоминают эксперты. Рубль отыграл часть потерь к основным валютам, укрепившись до 80,24 руб./$1, к китайскому юаню подешевел до 11,64 руб./юань. По мнению аналитиков, главным драйвером дня стала эскалация на Ближнем Востоке.

"Индекс Мобиржи в пятницу может попытаться преодолеть сопротивление в области 2800 пунктов, - прогнозируют аналитики. - Сдерживающим фактором может выступить традиционное для конца недели желание инвесторов зафиксировать прибыль. В качестве локального сопротивления выступает зона 2820 пунктов, значимой поддержкой остается уровень 2730 пунктов".

Инвесторам стоит следить за новостями из Персидского залива: любая деэскалация может спровоцировать фиксацию прибыли в нефтяных бумагах и переток средств в другие секторы, предупреждают стратеги инвесткомпании.

