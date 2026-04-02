Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
НАУФОР: допуск фининструментов на рынок нуждается в оптимизации
Ассоциация брокеров НАУФОР подготовила комментарии к докладу Банка России об оптимизации допуска финансовых инструментов на рынок.. Профучастники в целом поддержали идеи регулятора, но выступили за более радикальное упрощение, пишут...
 
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте выросли г/г на 27,7%, за 1-й квартал - на 6,1%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в марте 2026 года показал лучший результат за квартал и с начала года: вырос в годовом выражении на 27,7%, до 111,753 тыс. единиц, а по сравнению с февралем текущего года - на...
 
За год из теневой занятости вывели почти 1 млн россиян
В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести почти миллион граждан России. В России созданы межведомственные комиссии и муниципальные группы для борьбы с нелегальной занятостью, в которые входят представители разных уровней власти, включая...
 
02 апреля 2026 года 19:33

Рынок акций РФ в четверг сохранил консолидационный настрой на смешанных факторах, индекс МосБиржи остался у 2775п

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ в четверг сохранил консолидационный настрой на фоне разнополярных факторов - подорожавшей нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся к $107,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном продолжении атак на инфраструктуру Ирана, снижения металлов и мировых фондовых площадок, а также данных Росстата о замедлении инфляции в России. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2775 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2774,41 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1087,97 пункта (+0,3%). Лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,7%), "Ленты" (MOEX: LENT) (-2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%), но подорожали бумаги "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составил 80,3332 руб. (-29,03 копейки).

Подешевели также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 24 по 30 марта составила 0,17% после 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней). Исходя из данных за 30 дней марта этого и прошлого (среднесуточных данных за 30 дней 2025 года) годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 марта составила 5,86% после 5,91% на конец февраля. Точные показатели на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

В Кремле в четверг подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана и заявили о готовности внести посильный вклад в скорейшее прекращение боевых действий.

"Что касается войны вокруг Ирана, то президент Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны урегулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами, о чем президент говорил в ходе серии телефонных контактов с главами государств Персидского залива, арабского мира, и Путин продолжает эти контакты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа по Ирану в его обращении к нации.

Трамп в своем обращении к нации выразил мнение, что военная операция против Ирана близка к завершению, но продлится еще две-три недели, причем в это время США будут наносить удары по Ирану "чрезвычайно сильно".

Трамп вновь заявил о готовности нанести удары по объектам иранской энергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов. "Если сделки не будет, то мы ударим по всем их электростанциям, причем, возможно, одновременно", - сказал он в ходе обращения. Также Трамп предупредил, что может нанести удары и по нефтяным объектам Ирана. "Мы можем ударить и по их нефти", - заявил он.

Американские СМИ скептически восприняли сделанные Трампом заявления. Так, The New York Times сочла его обращение к нации компиляцией мыслей, и так неоднократно выраженных президентом за последние недели в соцсети Truth Social.

Законодатели США по-разному отреагировали на речь Трампа, посвященную ситуации с Ираном: демократы и некоторые бывшие сторонники президента раскритиковали ее, а основная часть республиканцев и госсекретарь Марко Рубио положительно оценили послание.

В частности, Рубио заявил, что "мощная речь" Трампа прояснила цели США в Иране. В своем посте в соцсети X госсекретарь перечислил эти цели: уничтожить иранские оружейные заводы, военно-морской флот, военно-воздушные силы, шансы Тегерана когда-либо получить ядерное оружие.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, несмотря на то, что боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются уже месяц, инвесторы не закладывают в цены на нефть перспективу затяжной блокировки Ормузского пролива, по-видимому, рассчитывая на разрешение этой ситуации в короткие сроки.

Июньский фьючерс на нефть Brent вечером торгуется чуть ниже $108 за баррель, но это не создает условий для нового витка ралли в бумагах нефтегазовых компаний, особенно на фоне санкционного давления, по-прежнему высоких дисконтов на российскую нефть, а также ожидаемого укрепления рубля в ближайшие недели в условиях приостановки до 1 июля операций Минфина по бюджетному правилу. Бумаги нефтегазового сектора удерживаются в лидерах торгов, однако в случае сохранения ситуации на нынешнем уровне не исключена постепенная релокация в акции компаний внутреннего спроса, полагает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций в четверг сохранил невыразительную динамику. Чуть лучше остальных смотрелись акции нефтяников в свете очередного восходящего импульса цен на нефть. Сдерживающим фактором для бумаг экспортеров стал укрепляющийся рубль.

Еще недавно служившая поддержкой планка 2800 пунктов по индексу МосБиржи превратилась в сопротивление, и пока сил на ее новое покорение не хватает. Разговоры об увеличении фискальной нагрузки на сверхприбыль компаний, атаки БПЛА на крупные нефтеэкспортные объекты, неопределенность с переговорами по Украине - все это довлеет над настроениями и лишает уверенности покупателей, считает эксперт.

На внешних рынках главным ньюсмейкером остается президент США Трамп, который заявил, что операция в Иране продлится еще 2-3 недели и что в этот период по исламской республике могут быть нанесены сокрушительные удары. Риски усиления эскалации подстегнули стоимость нефти. В пятницу в США выйдет мартовский отчет по американском рынку труда, в Китае - индекс PMI в сфере услуг КНР за прошлый месяц. Биржи США, Великобритании, Германии, Гонконга будут закрыты по случаю празднования католической Страстной пятницы. На российском рынке "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) раскроет операционные результаты за три месяца 2026 года. В отсутствие важных новостей перед выходными можно ожидать невысокой торговой активности и сохранения индекса МосБиржи в диапазоне 2750-2800 пунктов, полагает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг не показал значительных изменений, продолжая реагировать главным образом на отдельные корпоративные и валютные факторы.

Акции "Русала" подорожали на фоне выросших цен на алюминий, которые находятся у максимумов с 2022 года, в районе $3500 за тонну. В четверг также стало известно, что крупнейший в Персидском заливе производитель алюминия EGA остановил работу плавильного завода после атак, что предвещает еще более ограниченное мировое предложение металла. Бумаги ВТБ сохраняют импульс к росту в ожидании решения менеджмента по дивидендам за 2025 год, которое планируется обнародовать в апреле.

Июньские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в "плюсе", немного отступив от пика дня выше $109 за баррель. Котировки на фоне противоречивых геополитических сигналов сохраняют волатильность, а вечером ощутили давление со стороны сообщений о разработке Ираном и Оманом протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив в послевоенный период. Обсуждения, по заявлениям источников, могут занять несколько недель, а их успешность наряду с перспективой общей деэскалации напряженности в регионе может привести к нисходящей коррекции нефтяных фьючерсов, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг также сохранялась высокая волатильность, причем настроения улучшились на фоне возвращения надежд на улучшение ситуации на Ближнем Востоке. В пятницу ключевые зарубежные биржи уходят на празднование католической Пасхи. Индексы МосБиржи и РТС остаются в ожидании значимых драйверов движения. Сырьевые рынки больше не дают российским инвесторам однозначных сигналов, что способствует сохранению краткосрочной боковой торговли в ожидании изменения ситуации, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на дневном графике индекс МосБиржи закрепился ниже границ среднесрочного восходящего канала, что указывает на ослабление прежнего "бычьего" импульса. На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности наиболее вероятным сценарием в ближайшие сессии становится консолидация индекса в диапазоне 2750-2800 пунктов в ожидании новых драйверов для выхода из боковика, считает аналитик.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 4,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX снизились на 0,3-0,6%, FTSE вышел в плюс на 0,1%) и США (индексы акций к 19:00 МСК снизились на 0,2-0,3% во главе с Dow Jones).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. и составило 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала января. Неделей ранее показатель составлял 211 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предусматривал рост числа заявок до 212 тыс. с ранее объявленного уровня.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены просели с внутридневных максимумов после появления информации о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывают протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское госагентство IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $107,5 за баррель (+6,3% и -2,7% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $111,2 за баррель (+11,1% и -1,2% накануне).

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $109,74 за баррель, WTI - до $113,97 за баррель. Росту рынка способствовали заявления президента США Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно продолжительного сохранения перебоев в поставках нефти.

Относительно восстановления навигации в Ормузском проливе политик сказал, что пролив "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

В ответ на новые заявления Трампа Генштаб вооруженных сил Ирана пообещал значительно активизировать действия против интересов Вашингтона и Иерусалима. "Ожидайте более решительных, широкомасштабных и разрушительных действий", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из видеообращения представителя Генштаба Эбрахима Зольфакари.

В среду глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов из стран Ближнего Востока, которые сейчас испытывают азиатские страны, в апреле-мае дойдут и до европейских стран ввиду сокращения запасов. До сих пор Европа была в некоторой степени защищена от этих проблем поставками, контракты на которые были заключены еще до начала военных действий в ближневосточном регионе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-3,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,1%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,9%) в 2025 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,4 раза к уровню 2024 года - до 1,56 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 22,4%, составив 79,55 млрд рублей.

"РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%) не будет платить дивиденды, пока не стабилизируется финансово-экономическое состояние компании, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах форума "Энергопром-26". "Пока у них ситуация с финансово-экономическим состоянием не стабилизируется, и все задачи по строительству и модернизации новой генерации не будут выполнены в рамках тех тарифных параметров, которые будут на тот момент", - сказал Грабчак. "Пока там 2030 г. стоял в поручении (по результатам ВЭФ-2025 - ИФ)", - ответил Грабчак на вопрос о возможном сроке возобновления выплат акционерам. "Пока не платят", - заключил замминистра.

Выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+32,2%), УК "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+22,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+10%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8,7% и +9,7% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,2% и +9,1% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,8%).

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (+3,4%) в 2025 году получило 89 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 546 млн руб. прибыли за 2024 год, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,8 раза, до 7,1 млрд руб.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+1,4%, до 254,7 рубля) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по итогам 2025 года составила 20,36 млрд рублей, что на 18% выше показателя 2024 года. Это немногим выше консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий шести инвесткомпаний и банков - 19,69 млрд рублей. Чистая прибыль компании сохранилась на уровне 2024 года и составила 6 млрд рублей, а показатель NIC (скорректированная чистая прибыль за вычетом капитализированных затрат, является базой для расчета размера дивидендов) уменьшился на 19%, до 3,92 млрд рублей.

Менеджмент "Группы Астра" планирует рекомендовать совету директоров компании направить на выплату дивидендов за 2025 год не менее 25% от NIC, говорится в сообщении компании. В декабре 2024 года совет директоров группы утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от NIC вместо 50% ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,7 млрд рублей (из них 10,57 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,08 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 4,35 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
