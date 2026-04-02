Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле

Альфа-банк сохраняет прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, говорится в обзоре аналитиков.

При этом на конец текущего года эксперты говорят об уровне ставки в 13% годовых в качестве базового сценария.

Опубликованное регулятором резюме заседания по ставке за 20 марта 2026 года, на их взгляд, подчеркивает растущую вероятность такого сценария.

