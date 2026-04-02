"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Credo Technology Group, говорится в комментарии аналитика Кристины Гудым.

Эмитент продемонстрировал в 3K26 финансового года (закончившегося в январе 2026 года) существенный рост ключевых финансовых показателей, констатирует эксперт инвесткомпании.

Основной драйвер роста - быстрый масштабируемый спрос на решения Credo со стороны крупнейших клиентов, а также расширение портфеля за счет запуска инновационных продуктов, отмечает Гудым.

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах искусственного интеллекта.

