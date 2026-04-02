02 апреля 2026 года 17:32

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Credo Technology

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Credo Technology Group, говорится в комментарии аналитика Кристины Гудым.

Эмитент продемонстрировал в 3K26 финансового года (закончившегося в январе 2026 года) существенный рост ключевых финансовых показателей, констатирует эксперт инвесткомпании.

Основной драйвер роста - быстрый масштабируемый спрос на решения Credo со стороны крупнейших клиентов, а также расширение портфеля за счет запуска инновационных продуктов, отмечает Гудым.

Credo Technology Group - американская полупроводниковая компания, разрабатывающая высокоскоростные решения для передачи данных в дата-центрах, облачных инфраструктурах и системах искусственного интеллекта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
