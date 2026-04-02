Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 2 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,605 руб., что на 7,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 52 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,13 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 1,06 рубля, до 92,3 руб./EUR1.

Банк России объявил о начале публикации вмененной ставки валютного свопа овернайт в юанях.

Новый показатель рассчитывается по рабочим дням как средневзвешенное значение по валютному объему среди валютных ставок индивидуальных фактических сделок в биржевом и внебиржевом сегментах российского рынка, исходя из условия безарбитражности, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России пояснил, что заинтересованность в данном показателе в том числе связана с большей ликвидностью на рынке валютных свопов.

"Этот индикатор разработан в связи с потребностью пользователей в дополнительном показателе стоимости юаней на российском рынке. До настоящего времени использовался только рынок РЕПО для расчета показателя RUSFAR CNY, который администрирует ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Благодаря новому индикатору расширяется перечень сегментов рынка, на которых рассчитывается вмененная доходность", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Ставка ЦБ РФ валютного свопа овернайт в юанях 31 марта составляла 3,85% после 5,58% на 30 марта. В первый день расчета нового показателя, который пришелся на 24 марта, ставка составляла 11,23%.

Инфляция в РФ с 24 по 30 марта составила 0,17% после 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 30 марта составил 0,58%, с начала года - 2,95%.

Исходя из данных за 30 дней марта этого и прошлого (среднесуточных данных за 30 дней 2025 года) годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 марта составила 5,86% после 5,91% на конец февраля. Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Значимых поводов для выхода курса пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. пока по-прежнему нет, инерция к некоторому укреплению рубля может сохраниться в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Движение валют мы связываем с нормализацией ситуации с юаневой ликвидностью и устойчиво высокими ценами на нефть, формирующими риски увеличения предложения валют в апреле и в отсутствие дополнительных новостных вводных, лишающих инвесторов сильных поводов для покупок, - пишет эксперт в комментарии. - Инерция к некоторому укреплению рубля может сохраниться на торгах в четверг, но в целом для сильных движений оснований (и выпадения курса китайской валюты из диапазона 11,5-12 руб.) не видим. Полагаем, что он сохранит свою актуальность".

Вероятны попытки пары юань/рубль уйти ниже 11,65 руб. в четверг, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль продолжил укрепляться. Временное снижение цен на нефть не ухудшило настроения на валютном рынке. Сегодня курс CNY/RUB находится у 11,6 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в четверг курс будет предпринимать попытки уйти ниже 11,65 руб./юань", - пишут эксперты.

Нефтяные цены, в свою очередь, в среду снизились на ожиданиях скорой деэскалации. Впрочем, ночные заявления из США развернули настроения инвесторов, и уже в четверг утром фьючерсы Brent вернулись к $107,7 за баррель.

"В целом пока котировки попробуют задержаться выше $105 за баррель, но волатильность может остаться повышенной, - прогнозируют аналитики. - Цены в зависимости от новостей легко могут пойти как в одну, так и в другую сторону".

Цены на нефть ускорили подъем днем в четверг, полностью восстановив понесенные накануне потери на фоне отсутствия ясности относительно перспектив завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 7,85%, до $109,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 9,75%, до $109,87 за баррель.

В среду контракт на Brent подешевел на 2,7%, на WTI - на 1,2%, благодаря надеждам на скорую деэскалацию в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения конфликта, что усилило опасения трейдеров относительно продолжительного сохранения перебоев в поставках нефти. В ответ на новые заявления Трампа Генштаб вооруженных сил Ирана пообещал значительно активизировать действия против интересов Вашингтона и Иерусалима.