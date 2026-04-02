Снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле - базовый сценарий - УК "Первая"

Базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в текущем месяце на фоне опасений роста проинфляционных рисков из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

При этом, говорится в материале эксперта, вероятность шага в 100 б.п. выросла в связи с продолжением замедления роста российской экономики, усилением признаков перехода рынка труда к нормализации.

Результат будет зависеть от новой статистики по инфляционным ожиданиям, индикатору бизнес-климата, инфляции по итогам марта и промежуточным оценкам апреля, указывает Ващелюк.

Важно отметить, считает аналитик, что заседание Банка России в апреле опорное, что означает обновление прогнозов.

"Новые прогнозы и риторика могут оказаться даже более значимыми, чем шаг снижения ключевой ставки. Например, если ключевая ставка будет снижена сдержанно, на 50 б.п., но при этом прогноз по показателю будет сдвинут вниз, то это будет позитивно воспринято инвесторами", - пишет эксперт.

