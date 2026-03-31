Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2780п по индексу МосБиржи, несмотря на высокую нефть

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2776,37 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1076,44 пункта (-0,8%); лидировали в снижении акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составил 81,2504 руб. (-4,51 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 1 мая истекающую 1 апреля лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC. Ранее "ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в Lukoil International GmbH и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.

Подорожали во вторник акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

Во вторник в результате ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область ранения получили три человека, повреждения получили порт Усть-Луга, дома и объекты в поселке Молодцово, уничтожено 38 беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Днем во вторник последствия этих ночных атак беспилотников, в том числе в порту Усть-Луга, были устранены, сообщил губернатор.

В России принимаются все меры для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе порта Усть-Луга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тем временем президент США Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме. На прошлой неделе, 26 марта, Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на чиновников администрации США, что Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота. Собеседники издания заявили, что если это не удастся, то Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.

Между тем представители стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать операцию против Ирана, указывая, что эта страна еще недостаточно ослаблена, передает Associated Press со ссылкой на американских, арабских и израильских чиновников. "Чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах заявили, что не хотят прекращения военной операции (США в Иране - ИФ) до тех пор, пока не произойдут значительные изменения в иранском руководстве или резкое изменение поведения Ирана", - пишет агентство. В публикации отмечается, что некоторые союзники США в регионе доказывают Белому дому, что сейчас предоставляется историческая возможность "раз и навсегда подорвать теократию в Тегеране". Associated Press напоминает, что в странах Персидского залива находятся военные базы США, в том числе те, с которых Вашингтон осуществляет удары по Ирану, однако сами они к этим ударам не присоединяются.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, несмотря на высокую нефть индекс МосБиржи во вторник продолжил снижение и подобрался к уровням, наблюдавшимся до эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Пока участники рынка не склоняются к сценарию длительной блокировки Ормузского пролива и считают возможным откат нефти к прежним ценовым значениям уже летом. При этом приостановка операций Минфина по бюджетному правилу до 1 июля может оказаться причиной укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы, что неблагоприятно для котировок экспортеров. Остальные секторы рынка также выглядят слабо. К этому добавляется пауза в мирных переговорах по Украине, которая при затухании кризиса на Ближнем Востоке вновь может стать фактором давления на рынок.

Тем не менее, нефтегазовый сектор по-прежнему остается основным потенциальным бенефициаром текущей эскалации. Акции "Совкомфлота" подорожали на новостях о снятии западных санкций с нескольких российских судов. Рост цен на газовом рынке еще может поддержать акции "НОВАТЭКа" и "Газпрома", полагает Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, после неудачной попытки индекса МосБиржи в начале торгов выбраться вверх за 2800 пунктов рынок погрузился в минус, несмотря на высокую нефть. В СМИ продолжается муссироваться тема возможного увеличения налоговой нагрузки на сверхдоходы сырьевых компаний, что сдерживает покупателей.

Кроме того, участников торгов настораживает длительная пауза в переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса. Не добавило уверенности рынку заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что для нанесения максимального ущерба российской экономике западные страны сосредоточились на блокировании морских перевозок стратегического экспортного сырья. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор находится в "выжидательной позиции", немного стабилизировали настроения на американских биржевых площадках.

В среду в еврозоне и США выйдут производственные индексы PMI за прошлый месяц, на российском рынке ГОСА проведет "НОВАТЭК" (будет обсуждаться вопрос утверждения дивидендов за 2025 год), вечером выйдет недельный отчет Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи может продолжить консолидацию под уровнем 2800 пунктов, если не появится каких-либо значимых новостей, поддержкой снизу может выступить район 2750 пунктов, считает Смирнов.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, утренние атаки украинских БПЛА на балтийские порты России нивелировали сдержанный оптимизм относительно дальнейшего роста рынка акций. Негатива российскому фондовому рынку также добавили уточненные данные Минфина о том, что дефицит бюджета в 2025 году составил 2,6% ВВП, как и в предварительной оценке (хотя изначально прогноз правительства РФ предполагал, что дефицит бюджета по итогам 2025 года может составить 0,5-1,7% ВВП).

Нефть во вторник умеренно подросла, но на российский фондовый рынок влияния не оказала. В перспективе высокие мировые цены на нефть и сокращение дисконта Urals к эталонным сортам могут найти отражение в более удачных, чем прогнозировалось ранее, финансовых результатах российских нефтяных компаний за I квартал 2026 года, но пока акции российской нефтянки реагируют на геополитический негатив, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", геополитика продолжает определять динамику на сырьевых рынках. Удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне взвинтили цены на металлы, что напрямую отражается на котировках российских производителей. Однако этот же фактор разгоняет глобальную инфляцию: МВФ уже предупредил о рисках замедления мировой экономики. Для российского рынка это палка о двух концах: сверхдоходы нефтяников и металлургов могут быть ограничены новыми налогами, дискуссии о которых, несмотря на опровержения Минфина, нервируют участников торгов.

В итоге индекс МосБиржи остается под давлением, поддержкой выступил уровень 2770 пунктов, а сопротивление находится в районе 2885 пунктов. Рекомендуется следить за динамикой нефтяных котировок и курсом рубля после завершения налоговых выплат, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций во вторник просел на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта вокруг Ирана.

Инвесторы закладывают в цены сообщения о том, что Трамп хотел бы выйти на мирное урегулирование с Тегераном уже к 6 апреля, хотя нефть не оставляет попыток дальнейшего роста. Под давлением остаются акции "Газпрома" на фоне продолжающихся ударов беспилотниками по российской нефтегазовой инфраструктуре в портах и в глубине страны.

Индекс МосБиржи вернулся в диапазон 2700-2800 пунктов, при этом на графике все отчетливее просматривается формирование нисходящего тренда. Ближайшей целью движения выступает отметка 2700 пунктов, а в случае деэскалации конфликта вокруг Ирана и коррекции цен на нефть вниз рынок может перейти к формированию наиболее глубокого нисходящего тренда с ноября 2025 года, считает Лозовой.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, откат индекса МосБиржи ниже рубежа 2800 пунктов технически увеличивает риски сползания к следующей поддержке 2700 пунктов.

Рынок акций продолжает демонстрировать слабость - при нефти по $110 за баррель Brent в "нормальных" условиях индекс МосБиржи должен быть далеко за 4000 пунктов. Но сейчас инвесторы продолжают держать основной капитал в малорискованных инструментах, дающих реальную (за минусом инфляции) двузначную доходность. Кроме того, покупке акций нефтянки мешают удары по отечественной нефтегазовой инфраструктуре, снижающие совокупные доходы от экспорта углеводородов по высоким ценам, отмечает Соколов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 4,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 выросли на 0,5-1,1%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,9-1,4% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 1,9%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение потребительских цен в регионе в марте на 2,6%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены не оставляют попыток роста после локальной просадки на фоне информации СМИ о том, что Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК во вторник составила $118,92 за баррель (+5,5% и +0,2% в понедельник), майская цена фьючерса на WTI - $104,55 за баррель (+1,6% и +3,3% накануне).

Срок биржевого обращения майских фьючерсов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты находятся на уровне $107,17 за баррель (-0,2%).

Военные действия в регионе продолжаются пятую неделю подряд, и признаков деэскалации пока нет. Сообщение The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном, привело к краткосрочному снижению цен на нефть во вторник, однако далее рынок возобновил рост.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщила WSJ со ссылкой на чиновников администрации.

Во вторник стало известно, что Иран атаковал кувейтский танкер Al-Salmi в водах Дубая. Корпус судна оказался поврежден при ударе БПЛА, на борту возник пожар. В момент нападения танкер был полностью загружен, однако утечки нефти зафиксировано не было, сообщили власти эмирата.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала более чем на 60%. Стоимость WTI в марте поднялась на 56% - это максимальный месячный рост с мая 2020 года.

Эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Цены на нефть могут подняться до $150-200 за баррель, если Ормузский пролив из-за войны будет оставаться фактически закрытым в ближайшие 6-8 недель, полагает консалтинговая компания FGE NexantECA, специализирующаяся на рынках энергоносителей. При этом словесные интервенции не работают, в том числе высказывания Трампа о возможном завершении конфликта, поскольку на цены в конечном счете влияют физические реалии в виде перебоев поставок, отмечают эксперты.

Рост нефтяных котировок до $200 недавно допустил и Macquarie, а Societe Generale видит пространство для "убедительных скачков" в направлении $150.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-5,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5% и -3,5% "префы"), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-4,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,7%).

Во вторник произошло возгорание в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), причиной стало воспламенение газовой смеси с последующим взрывом на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба предприятия. Впоследствии пожар на территории "Нижнекамскнефтехима" был локализован, происшествие привело к гибели двух человек, еще 72 пострадали. "Основные производственные узлы "Нижнекамскнефтехима" не затронуты и продолжают работу", - подчеркнула компания.

Компания ПАО "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, завершила 2025 год по МСФО с чистым убытком в 2,2 млрд рублей против 7,8 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году. Скорректированная чистая прибыль (без учета переоценки биологических активов) составила 2,1 млрд рублей против 10,3 млрд рублей годом ранее, сообщает компания. Валовая прибыль до переоценки биоактивов сократилась на 45%, до 8,9 млрд рублей с 16,1 млрд рублей в 2024 году. Чистый долг на конец года составил 13,8 млрд рублей, увеличившись на 9%.

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+15,4%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (+7,1%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+5,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9% и +3,7% "префы"), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+2,2%).

ПАО "ФСК-Россети" по итогам 2025 года получило прибыль по МСФО в размере 203,38 млрд руб. после убытка в размере 116,86 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Показатель EBITDA компании составил 668,18 млрд руб. после 519,4 млрд руб. млрд руб. в 2024 году.

Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+0,7%) по МСФО в 2025 году увеличилась на 7%, до 40,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,5%, до 76,5 млрд руб.

ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (бренд "Всеинструменты.ру") (+0,03%, до 74,85 рубля) по итогам 2025 года увеличило EBITDA по МСФО 16 на 37%, до 17,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю повысилась до 9,6% с 7,5% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 5 раз и достигла 3,4 млрд рублей. ПАО "ВИ.ру" может выплатить дивиденды по итогам 2025 года из расчета 6 рублей на акцию, приводятся в сообщении общества слова финдиректора Олега Безумова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,09 млрд рублей (из них 10,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,19 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,35 млрд рублей на акции ВТБ).

