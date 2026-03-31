Цены акций Netflix и General Motors могут расти в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Netflix Inc. и General Motors могут показать рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Netflix рассматривает расширение пакета трансляций матчей Национальной футбольной лиги - увеличения числа игр с двух до четырех. Данное решение, отмечают эксперты, усиливает стратегию компании по развитию прямых спортивных трансляций (направления с высокой вовлеченностью аудитории и возможностями для рекламы).

С одной стороны, указывают в инвестбанке, это поддержит рост числа подписчиков и доходов от них, с другой - приведет к увеличению расходов на права.

"Новость, на наш взгляд, умеренно позитивная для акций в краткосрочной перспективе: усиление контентной стратегии частично нивелируется риском снижения прибыльности", - пишут аналитики в материале.

General Motors увеличивает загрузку производства - с июня переводит завод по выпуску тяжелых пикапов в Мичигане на шестидневную рабочую неделю, ссылаясь на высокий спрос на такие автомобили.

Пикапы остаются самым прибыльным сегментом бизнеса, поэтому рост производства указывает на устойчивость ключевого источника доходов и возможное повышение финансовых показателей, отмечают в инвестбанке "Синара".

Новость в ближайшей перспективе благоприятна для акций GM, уверены эксперты: сигнал о сильном спросе способен привести к улучшению прогнозов по прибыли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.