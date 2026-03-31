"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку акций ВИ.ру

"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на фоне продолжающейся сложной макроэкономической конъюнктуры и падения выручки компании, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент объявили аудированные финансовые результаты за 2025 год и анонсировал возможный размер дивидендов по итогам года.

"Результаты в целом не стали сюрпризом для рынка, так как ранее в феврале компания уже раскрыла свои операционные результаты, а также представила ориентир по основным финансовым показателям", - отмечает эксперт.

Несмотря на заметное замедление темпов роста выручки, компания показала улучшение рентабельности. Это связано с тем, что "ВИ.ру" постепенно смещается в сторону корпоративных заказчиков, а также фокусируется на операционной эффективности бизнеса в целом, говорится в обзоре Лазаричевой.

По итогам 2025 года онлайн-ритейлеру удалось показать существенное снижение чистого финансового долга, что было обусловлено преимущественно улучшением свободного денежного потока на фоне улучшения динамики оборотного капитала. Однако устойчивость этих показателей пока вызывает вопросы, обращает внимание аналитик "Т-Инвестиций".

"Мы планируем обновить нашу финансовую модель эмитента на базе новых результатов. На фоне продолжающейся сложной макроэкономической конъюнктуры и падения выручки компании сохраняем "осторожный" взгляд на акции "ВИ.ру", - пишет Лазаричева.

