Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВИ.РУ на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру")"на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Гойды.

"Компания "ВИ.ру" опубликовала финансовые результаты за 4К25, показав, несмотря на снижение выручки на 3% г/г до 48,5 млрд руб., сильный рост прибыльности, - отмечает эксперт. - Прибыль до процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) по IAS 17 более чем удвоилась в годовом сопоставлении и выросла на 35% к/к до 3,7 млрд руб., а рентабельность по этому показателю достигла 7,6% (+4,4 п. п. к 4К24)".

Наряду с этим, менеджмент сообщил о планах вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию о дополнительной выплате дивидендов за 2025 год в размере 2 млрд руб.

"Результаты оказались выше наших ожиданий по показателям EBITDA и рентабельности, - подчеркивает Александр Гойда. - При выручке вблизи прогноза компания смогла сократить расходы и повысить операционную эффективность сильнее, чем мы ожидали. Улучшению чистой прибыли также способствовало снижение процентной нагрузки. На этом фоне сильный денежный поток и заметное сокращение долга в прошлом году формируют базу для дивидендных выплат. С учетом возможной дополнительной выплаты дивидендов в размере 2 млрд руб. дивидендная доходность может составить около 5%".

