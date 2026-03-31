"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 10,4%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

По мнению эксперта, после недавней просадки акции WuXi AppTec выглядят фундаментально недооцененными и торгуются с дисконтом 10,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

"Просадка акций WuXi AppTec в феврале - марте 2026 года была вызвана очередной волной рыночной нервозности из-за продвижения в США обновленных поправок к закону Biosecure Act, которые усилили риски принудительного разрыва контрактов с американскими фармгигантами. - отмечает эксперт. - На этот негатив наложилась общая коррекция азиатского сектора в рамках фиксации прибыли".

Вместе с тем изменения в нормативной базе в текущем году не несут прямого запрета для американских биофармкомпаний на заключение контрактов с WuXi - закон предполагает переходный период, и наиболее жесткие последствия могут наступить не раньше 2032 года, указывает Саидова.

Компания в текущем году продолжит исполнять действующие контракты и заключать новые. Вышедшая в конце марта отчетность за 2025 года оправдала ожидания аналитиков "Финама", ключевые финансовые показатели продемонстрировали уверенный рост.

WuXi AppTec - компания, расположенная в КНР, специализируется на контрактных исследованиях и производстве для фармацевтики и биотеха.

