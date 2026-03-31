Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Совкомбанк сохраняет "позитивную" оценку и рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента", сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

"Результаты эмитента за 4К25 по МСФО превысили наши ожидания как по EBITDA, так и по чистой прибыли. Компания также показала сильный FCF по итогам года (14 млрд руб.), что позволило сократить чистый долг до 49 млрд руб.", - отмечает эксперт.

Кроме того, указывает Зорин, "Лента" выполнила собственный ориентир по выручке, превысив 1 трлн руб. по итогам 2025 года.

По прогнозу менеджмента компании, рост выручки в 2026 году (с учетом M&A ) составит 20%, рентабельность EBITDA - 7+%, а CAPEX - ниже 5% от выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.