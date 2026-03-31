Brent завершает месяц рекордным ростом

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленным изменениями торги в понедельник.

Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии (на может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

Акции нефтяной Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 0,3% по итогам торгов, Occidental Petroleum - на 1,4%. Капитализация ConocoPhillips (SPB: COP) снизилась на 0,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,2%, Marathon Petroleum - на 2,7%, Devon Energy - на 1,1%.

Котировки бумаг Alcoa взлетели на 8,2% благодаря скачку цен на алюминий.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) увеличил рыночную стоимость на 0,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,6%. Citigroup Inc. (SPB: C) сократил ее на 0,1%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 0,5%.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 0,6% после того, как техгигант представил новые ИИ-функции виртуального помощника Copilot.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысилась на 0,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2%. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%.

Рыночная стоимость фармацевтической Eli Lilly (SPB: LLY) поднялась на 1% после новостей о заключении сделки с InSilico на сумму до $2,75 млрд, которая позволит Lilly использовать ИИ-модель партнера в разработке лекарств.

Цена бумаг Uber Technologies выросла на 1,1% после новостей о покупке приложения для заказа шофера Blacklane за неназванную сумму. Сделку планируется закрыть в этом году.

Котировки акций Sysco рухнули на 15,3%. Дистрибьютор продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов достиг соглашения о покупке частного продуктового ритейлера Jetro Restaurant Depot за $29,1 млрд с учетом долга.

Капитализация Starbucks уменьшилась на 0,1% после новостей о переизбрании совета директоров в полном составе.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 45216,14 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,39 % - до 6343,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,73% и закрылся на отметке 20794,64 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона опускается утром во вторник, инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают статистику из Китая и Японии.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже более четырех недель, и у рынка пока нет понимания относительно сроков её завершения. Дополнительную неопределённость создают противоречащие друг другу заявления Вашингтона и Тегерана о ходе переговоров между двумя странами. Из-за военных действий на Ближнем Востоке поставки нефти на мировой рынок резко сократились, что привело к скачку цен на топливо в большинстве азиатских стран.

Некоторый оптимизм трейдерам придало сообщение The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По словам источников издания, президент пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,38%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте повысился до 50,4 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 50,1 пункта, по данным Trading Economics

Китайский PMI сферы услуг и строительства в марте вырос до 50,1 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, а сводный PMI увеличился до 50,5 пункта с минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта в феврале.

Акции PetroChina Co. (SPB: 857) в Гонконге падают на 4,5% после роста на 3,1% накануне.

Также резкий спад на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции BYD Electronic (-5,4%), Xinyi Glass Holdings (-4,2%), China Shenhua Energy (-3,9%) и CNOOC (-3,2%).

Тем временем цена бумаг Hansoh Pharmaceutical растет на 7,4%, Midea Group - на 5,8%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 5,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,77%.

Объем промышленного производства в Японии в феврале сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимально с января 2024 года.

Тем временем розничные продажи в стране в феврале снизились на 0,2% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В январе рост составил 1,8% и 3% соответственно.

Наиболее выраженное падение в японском индексе демонстрируют бумаги Fujikura (на 8,4%), Sumco Corp. (на 6,4%) и Furukawa Electric Co. (на 6,3%).

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Teijin Ltd., SHIFT Inc. и Recruit Holdings, дорожающие на 3,9%. Цена бумаг Denso Corp. повысилась на 3,6%, JGC Holdings - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,2%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics падают на 3,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,4%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 - единственный среди ключевых индексов АТР - поднимается на 0,25%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании Coronado Global Resources подскочила на 9%, капитализация BHP снижается на 0,1%, Rio Tinto - поднимается на 0,4%.

Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации.

По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 мск составляет $113,55 за баррель, что на $0,77 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,21 (0,19%), до $112,78 за баррель.

Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты находятся на уровне $107,64 за баррель, что на $0,25 (0,23%) выше значения предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,18 (0,17%), до $103,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,24 (3,25%), до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Эксперты ?опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.