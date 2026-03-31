.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent завершает месяц рекордным ростом
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Доля ликвидных активов ФНБ сократилась до 30,5%
Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (средства, размещенные на счетах в Банке России) в 2025 году продолжила снижаться, сократившись до 30,5% с 32,1% от общего объема годом ранее, свидетельствуют данные оперативного доклада...
 
Ряд ресторанов и кафе до конца года освободят от НДС
Правительство одобрило законопроект, который временно освобождает часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС. Об этом "Известиям" сообщил источник в кабмине. Документ (есть в распоряжении редакции) 30 марта рассмотрела правкомиссия по...
 
Число интернет-заказов сокращает рост
В 2025 году российские потребители сделали в интернете 8,3 млрд заказов, что на 24% больше год к году, следует из данных, предоставленных "Коммерсанту" Data Insight. Рост оказался минимальным за последние восемь лет. Умеренное снижение темпов роста...
 
31 марта 2026 года 09:10

Brent завершает месяц рекордным ростом

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник. Рынки акций АТР преимущественно снижаются во вторник. Цены на нефть повышаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленным изменениями торги в понедельник.

Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии (на может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

Акции нефтяной Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 0,3% по итогам торгов, Occidental Petroleum - на 1,4%. Капитализация ConocoPhillips (SPB: COP) снизилась на 0,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,2%, Marathon Petroleum - на 2,7%, Devon Energy - на 1,1%.

Котировки бумаг Alcoa взлетели на 8,2% благодаря скачку цен на алюминий.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) увеличил рыночную стоимость на 0,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,6%. Citigroup Inc. (SPB: C) сократил ее на 0,1%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 0,5%.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 0,6% после того, как техгигант представил новые ИИ-функции виртуального помощника Copilot.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысилась на 0,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2%. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%.

Рыночная стоимость фармацевтической Eli Lilly (SPB: LLY) поднялась на 1% после новостей о заключении сделки с InSilico на сумму до $2,75 млрд, которая позволит Lilly использовать ИИ-модель партнера в разработке лекарств.

Цена бумаг Uber Technologies выросла на 1,1% после новостей о покупке приложения для заказа шофера Blacklane за неназванную сумму. Сделку планируется закрыть в этом году.

Котировки акций Sysco рухнули на 15,3%. Дистрибьютор продовольственных товаров, кухонного оборудования и столовых приборов для ресторанов достиг соглашения о покупке частного продуктового ритейлера Jetro Restaurant Depot за $29,1 млрд с учетом долга.

Капитализация Starbucks уменьшилась на 0,1% после новостей о переизбрании совета директоров в полном составе.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 45216,14 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,39 % - до 6343,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,73% и закрылся на отметке 20794,64 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона опускается утром во вторник, инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают статистику из Китая и Японии.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже более четырех недель, и у рынка пока нет понимания относительно сроков её завершения. Дополнительную неопределённость создают противоречащие друг другу заявления Вашингтона и Тегерана о ходе переговоров между двумя странами. Из-за военных действий на Ближнем Востоке поставки нефти на мировой рынок резко сократились, что привело к скачку цен на топливо в большинстве азиатских стран.

Некоторый оптимизм трейдерам придало сообщение The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По словам источников издания, президент пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,38%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте повысился до 50,4 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 50,1 пункта, по данным Trading Economics

Китайский PMI сферы услуг и строительства в марте вырос до 50,1 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее, а сводный PMI увеличился до 50,5 пункта с минимальных с декабря 2022 года 49,5 пункта в феврале.

Акции PetroChina Co. (SPB: 857) в Гонконге падают на 4,5% после роста на 3,1% накануне.

Также резкий спад на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции BYD Electronic (-5,4%), Xinyi Glass Holdings (-4,2%), China Shenhua Energy (-3,9%) и CNOOC (-3,2%).

Тем временем цена бумаг Hansoh Pharmaceutical растет на 7,4%, Midea Group - на 5,8%, China Resources Mixc Lifestyle Services - на 5,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,77%.

Объем промышленного производства в Японии в феврале сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимально с января 2024 года.

Тем временем розничные продажи в стране в феврале снизились на 0,2% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В январе рост составил 1,8% и 3% соответственно.

Наиболее выраженное падение в японском индексе демонстрируют бумаги Fujikura (на 8,4%), Sumco Corp. (на 6,4%) и Furukawa Electric Co. (на 6,3%).

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Teijin Ltd., SHIFT Inc. и Recruit Holdings, дорожающие на 3,9%. Цена бумаг Denso Corp. повысилась на 3,6%, JGC Holdings - на 3,2%.

Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,2%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics падают на 3,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,4%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 - единственный среди ключевых индексов АТР - поднимается на 0,25%.

Рыночная стоимость горнодобывающей компании Coronado Global Resources подскочила на 9%, капитализация BHP снижается на 0,1%, Rio Tinto - поднимается на 0,4%.

Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации.

По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:30 мск составляет $113,55 за баррель, что на $0,77 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,21 (0,19%), до $112,78 за баррель.

Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник. Более активно торгуемые июньские контракты находятся на уровне $107,64 за баррель, что на $0,25 (0,23%) выше значения предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,18 (0,17%), до $103,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,24 (3,25%), до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Эксперты ?опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
31 марта 2026 года 20:01
Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2780п по индексу МосБиржи, несмотря на высокую нефть
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности.    читать дальше
.
31 марта 2026 года 19:19
Рубль по итогам волатильных торгов вторника сумел немного укрепиться в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 31 марта. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подрос на фоне активно дорожающей нефти. Сессия отличалась повышенной волатильностью, курс рубля в паре с юанем несколько раз переходил от небольшого минуса к плюсу и обратно. В итоге курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,743 руб., что на 1,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
31 марта 2026 года 19:00
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии аналитика Егора Объедкова. Компания опубликовала сокращенную отчетность по РСБУ за 2025 год. "Наша изначальная оценка убытка была на уровне "до 0,1 трлн руб.", однако в итоге убыток...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 18:33
"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Сургутнефтегаза
"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 55 руб. (потенциал роста 29,4%) и 29,2 руб. (потенциал роста 37,4%) соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Сургутнефтегаз" опубликовал сильно сокращенную...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 18:03
Акции ВИ.ру справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты эмитента за 2025 год по МСФО подтверждают заметное улучшение качества прибыли, денежного потока и баланса на фоне...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 17:36
Цены акций Netflix и General Motors могут расти в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Netflix Inc. и General Motors могут показать рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Netflix рассматривает расширение пакета трансляций матчей Национальной футбольной лиги - увеличения числа игр с двух до четырех. Данное решение, отмечают...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 17:09
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций РусАла
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент, получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия,...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 16:40
Участие в первичных аукционах Минфина привлекательно - Альфа-банк
Участие в первичных аукционах Министерства финансов России привлекательно для инвесторов, считают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что во 2К26 Минфин продолжит делать упор на размещение длинных ОФЗ с фиксированным купоном. В марте ОФЗ срочностью от десяти лет размещались с доходностью в...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 16:05
Акции МДМГ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По их мнению, эмитент показал сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 15:40
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем после завершения налогового периода марта
Москва. 31 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль перешел к снижению в последний день квартала и после завершившегося накануне налогового периода марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8355 руб., что на 7,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
31 марта 2026 года 15:34
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку акций ВИ.ру
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на фоне продолжающейся сложной макроэкономической конъюнктуры и падения выручки компании, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент объявили...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 15:11
"Финам" повысил целевую цену акций Озона до 5120 руб
"Финам" повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" с 4826 руб. до 5120 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Последние полгода для компании выдались насыщенными и результативными, -...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 14:46
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США - "Финам"
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты присвоили рейтинг "покупать" акциям Emerson Electric с целевой ценой в перспективе 12 месяцев на уровне $168,90, что предполагает потенциал...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 14:19
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВИ.РУ на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру")"на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Гойды. "Компания "ВИ.ру" опубликовала финансовые результаты за 4К25, показав, несмотря на снижение выручки на 3% г/г до 48,5 млрд...    читать дальше
.
31 марта 2026 года 13:45
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая - "БКС МИ"
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Минфин с марта не продает валюту. В апреле, как и в марте, ожидается недобор нефтегазовых доходов. Недопродажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут взаимозачтены с...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.