Рынок акций начал неделю с роста выше 2800п по индексу МосБиржи на фоне подъема commodities

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста индексов на фоне подъема металлов и высокой нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил основную сессию выше 2800 пунктов при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2800,69 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1085,27 пункта (+0,2%); лидерами роста выступили акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2%), но просели бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 марта, составил 81,2955 руб. (+15,12 копейки).

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (3,1585 руб.) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,3214 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 9 июня 2026 г. Годовое собрание акционеров "Интер РАО", на котором в том числе планируется голосование по вопросу выплаты дивидендов, состоится 29 мая.

Завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminium (EGA) в ОАЭ получил значительный ущерб в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа (KEZAD) в Абу-Даби в субботу утром, сообщил телеканал "Аль-Джазира". В EGA подчеркнули, что "ущерб - существенный". EGA - крупнейший производитель алюминия в ОАЭ. Завод компании в Аль-Тавиле специализируется на переработке лома и производстве первичного алюминия.

Подорожали также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1,6% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, что у США есть рычаги влияния на Киев, и Москва призывает воспользоваться ими. "Именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо", - считает Ушаков. По его словам, Россия также призывает американских коллег оказать давление на Киев с целью исполнения договорённостей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

"США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке содержит нереалистичные требования, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира". "Материалы, переданные нам, содержали завышенные и необоснованные требования", - цитирует телеканал слова Багаи. Кроме того, Багаи вновь подчеркнул, что Иран не участвовал в переговорах с США.

Ранее сообщалось, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Американский президент Трамп утверждал, что Иран согласился с большинством переданных через посредников требований Вашингтона.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи удержался в районе 2800 пунктов после негативной динамики прошлой недели. Затягивание конфликта вокруг Ирана может привести к сдвигу планируемого срока отказа от российского СПГ в странах Европы, что может сыграть на руку "НОВАТЭКу". Кроме того, совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплату дивидендов за 2025 год в размере 47,23 руб./акция (решение по выплатам будет утверждаться на ГОСА 1 апреля). В случае с трубопроводным газом вероятность сдвига сроков отказа ниже, но нельзя полностью исключать и такой сценарий.

Ралли в нефтегазовых компаниях осталось позади: участники рынка зафиксировали прибыль, а нефтяные цены растут медленно, поскольку на мировом рынке остаются надежды на мирное урегулирование ситуации в течение 1-2 месяцев. При этом продление приостановки операций Минфина по бюджетному правилу "до лета" может оказаться причиной укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы, которое в общем случае нежелательно для экспортеров. Компании внутреннего спроса остаются под давлением из-за все еще жестких ДКУ и признаков замедления экономики РФ. К этому добавляется пауза в мирных переговорах по Украине, которая при затухании кризиса на Ближнем Востоке вновь может стать фактором давления на рынок, полагает Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, в индексе МосБиржи весь день велась борьба за важный круглый уровень 2800 пунктов на фоне противоречивых сигналов. С одной стороны, рубль укрепился под налоговый период и пока не торопится отступать. Также инвесторов в конце прошлой недели встревожили новости об обсуждении налога на сверхприбыль компаний, но в Минфине такие планы опровергли. Кроме того, последние оперативные данные по инфляции не внушили оптимизма. С другой стороны, растут металлы и остается высокой нефть.

Тем временем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил о том, что ситуация с инфляцией позволяет Банку России снижать ключевую ставку. Некоторую поддержку рынку могло оказать предложение руководства Украины о взаимном прекращении атак на энергетические объекты. Цены на нефть получили поддержку после сообщений о вовлечении в конфликт йеменских хуситов, а это автоматически распространяет риски для судоходства на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. В ближайшие дни в отсутствие явных внешних триггеров борьба за 2800 пунктов по индексу МосБиржи продолжится, считает Смирнов.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов ожидает, что индекс МосБиржи останется в коридоре 2800-2900 пунктов. Для выхода из него вверх нужны очень сильные драйверы, одним из которых вряд ли станет дальнейшее удорожание нефти.

Слабая реакция рынка на нефтяной драйвер связана с тем, что значительная часть роста доходов нефтяных компаний будет нивелирована укреплением рубля. Кроме того, негативную роль играют усилившиеся атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Еще одной причиной пессимизма стало обсуждение властями РФ возможности взимания налога на сверхдоходы. В прошлом году хорошо заработали банки и золотодобытчики, однако нет никаких сомнений, что против дополнительного налогообложения банков будет резко возражать ЦБ, поскольку такая мера ухудшит положение банков, снизит их возможности по кредитованию экономики и, в конце концов, "придушит" экономический рост в РФ, считает Соколов.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поддержку рынку акций в начале недели оказали высокие цены на нефть - "быки" возобновили осторожные покупки бумаг нефтегазового сектора. На рынке вновь ожидают подвижек в урегулировании украинского конфликта после заявлений украинской стороны о готовности к переговорам и о том, что союзники Украины осуждают удары ее БПЛА по российской нефтегазовой инфраструктуре. Так что осторожные покупки российских акций могли быть связаны и с этими ожиданиями.

В ЦБ РФ тем временем заявили о том, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки имеются, но снижение будет плавным, чтобы по-прежнему держать инфляцию и инфляционные ожидания под контролем. Эти заявления также способствовали оптимизму на российском рынке акций, считает Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, покупателям удалось вытащить индекс МосБиржи выше 2800 пунктов, но ситуация пограничная - инвесторы взвешивают факторы "за" и "против".

Негативный эффект в конце минувшей недели могло дать обсуждение налога на сверхприбыль для бизнеса, хотя Минфин опроверг факт подобных дискуссий. Кроме того, рубль получал поддержку от налогового периода - сейчас он завершен, и можно ожидать небольшого роста инвалют, что значит небольшую позитивную переоценку акций экспортеров, доминирующих в составе индекса МосБиржи.

В ЦБ РФ заявили о том, что темпы роста цен постепенно возвращаются к более сбалансированной траектории, и ситуация позволяет регулятору снижать ключевую ставку. В среду, 1 апреля, внимание будет приковано к очередному отчету Росстата по инфляции. Существенным сдерживающим фактором для российского рынка остается неопределенность с продолжением переговоров по Украине, полагает эксперт.

В фокусе внимания прежний круг проблематики - ближневосточный конфликт, сырьевые цены и валютный курс, а также сигналы и статданные, которые можно трактовать в контексте апрельского заседания ЦБ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи борется за удержание над рубежом 2800 пунктов, и приоритетом для покупателей выступает возвращение в область 2800-2850 пунктов. В противном случае ближайшая "остановка" ожидается у поддержки 2750 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), однако растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,2-2,5%) и США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,2-0,9% во главе с Dow).

Эксперты ожидают ускорения глобальной инфляции вслед за скачком цен на нефть из-за ближневосточной войны, а также замедления темпов роста экономики и ужесточения позиции ведущих мировых ЦБ, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в марте уменьшился до 96,6 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составило 98,2 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения в марте до 96,8 пункта, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные. Инфляция резко ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 2%. Темпы роста потребительских цен в марте оказались рекордными с января 2025 года из-за скачка стоимости энергоносителей после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растеряли дневной рост, когда Brent поднималась в район $116,5 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $112,6 за баррель (-0,1% и +4,2% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $103,08 за баррель (+3,5% и +5,4% в пятницу).

Майские фьючерсы на Brent просели перед завершением обращения этих инструментов во вторник, при этом более активно торгуемый июньский контракт прибавил 2% и стоит $107,5 за баррель.

С начала месяца Brent подскочила в цене на 58%, рекордными темпами за все время наблюдений, то есть с 1988 года. Цена WTI увеличилась на 51%, максимально с мая 2020 года, пишет Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы.

Эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк. Ранее президент США пообещал отложить удары по иранским электростанциям до 6 апреля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+12,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,4% и +5,6% "префы"), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+6,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,9%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,8%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,5%).

Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+2,1%) по РСБУ выросла в 2025 г. по сравнению с 2024 г. на 5,4%, до 40,786 млрд руб., сказано в отчете компании.

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-4,8%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,3%).

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,1%), завершившее в 2025 году слияние с АО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE), получило чистую прибыль по МСФО в размере 5,599 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности компании. Выручка в прошлом году составила 96,98 млрд рублей, прочие доходы - 808,7 млн рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,1%) в 2025 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 3,581 млрд рублей против 3,274 млрд рублей чистого убытка в 2024 году, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 14,8% - до 65,026 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,08 млрд рублей (из них 11,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,34 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

