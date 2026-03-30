"Финам" сохраняет рейтинг "префов" Транснефти на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг привилегированных акций "Транснефти" на уровне "покупать" и целевую цену 1628 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 17,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за 2025 год без учета разовых обесценений активов оказался лучше наших ожиданий во многом за счет работы компании по сдерживанию операционных расходов, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, отчетность компании позволяет рассчитывать на выплату более 200 руб. дивидендов на акцию, что соответствует привлекательной доходности более чем 14,4%".

При этом, по оценке аналитика, бизнес "Транснефти" является достаточно защитным и имеет понятные перспективы наращивания выручки за счет индексации тарифов. "На этом фоне мы сохраняем позитивный взгляд на префы "Транснефти", хотя и отмечаем, что краткосрочным риском являются участившиеся атаки на экспортную инфраструктуру", - указывает Кауфман.

