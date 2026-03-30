Акции Аренадаты привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Аренадата" привлекательны для долгосрочных покупок на фоне сочетания высокой маржинальности, чистой денежной позиции и дивидендной политики, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент продолжает расти за счет сильной продуктовой линейки и растущего структурного спроса на решения в области данных, отмечают эксперты.

"С учетом обновленных данных, по нашим оценкам, "Аренадата" оценивается с мультипликатором EV/OIBDA около 5,9x, что ниже медианы вендоров корпоративного ПО около 6,4x, - пишут они в коммпентарии. - Сочетание высокой маржинальности, чистой денежной позиции и дивидендной политики делает акции привлекательными для долгосрочных инвесторов".

