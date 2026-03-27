Мнения аналитиков
Рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в "минусе"
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
На фоне ожидаемого замедления экономики Минэкономразвития понизит прогноз роста на 2026 г. с 1,3%
Замедление экономики РФ в начале года было ожидаемым, а снижение ключевой ставки мало повлияет на динамику ВВП в 2026 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В апреле министерство понизит прогноз по росту ВВП РФ в текущем году с 1,3% в...
 
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
Российский бизнес не ждёт повышения фискальной нагрузки на фоне сверхдоходов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, эта тема поднималась на встрече бюро правления РСПП с президентом Владимиром Путиным в четверг, и он дал понять,...
 
В РФ снижается число пекарен
В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он...
 
27 марта 2026 года 19:45

Рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2789,61 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1082,99 пункта (+0,02%); лидерами снижения выступили акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,1% и -3,2% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 марта, составил 81,1443 руб. (-98,71 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 2,6%, индекс РТС подрос на 0,8% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 2,85 рубля.

Подешевели в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%) по МСФО в 2025 году составила 226,1 млрд рублей, что на 21,4% меньше уровня предыдущего года, говорится в отчете компании. Консенсус, подготовленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что по итогам года снижение показателя чистой прибыли может составить 2% - до 282 млрд руб.

Ввиду снижения грузооборота в отчетном периоде, высокой ключевой ставки Банка России в течение отчетного периода, а также в связи с увеличением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль для компании с 20% до 40% в 2025-2030 годах, группа провела тесты на обесценение активов, генерирующих денежные потоки (ЕГДП) от оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. В результате проведенного теста на 31 декабря 2025 года "Транснефть" признала дополнительный убыток от обесценения данной ЕГДП в сумме 104 млрд руб. (27,7 млрд руб. годом ранее).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+1,3%), МКБ (MOEX: CBOM) (+1%) "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Торги по продаже перешедшей в прошлом году в собственность государства по решению суда группы "Южуралзолото" (ЮГК) могут пройти в апреле, сообщила пресс-служба Росимущества. В настоящее время "активно готовится продажа" группы, уточнили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совбеза РФ, что отношения России и европейских государств находятся в кризисе, и ссылки на украинский конфликт в этом контексте неуместны, поскольку сам украинский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан) сообщил журналистам, что фундаментальные факторы в виде крепкого торгового баланса и низкого оттока капитала будут давить на рубль в сторону его укрепления, в апреле Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднему курсу на 2026 год.

"О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс (в сентябре закладывался среднегодовой курс 92,2 руб./$1 на 2026 г. - ИФ). Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - сказал министр.

По его словам, при текущем нулевом нормативе обязательной продажи валютной выручки механизм репатриации, прописанный в президентском указе, не влияет на курс, но его можно рассматривать как потенциальный инструмент. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - ответил министр на вопрос о том, разделяет ли Минэкономразвития позицию Минфина о целесообразности нового продления указа об обязательной продаже валютной выручки (истекает в мае).

В четверг вечером президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. "По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...), период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 мск 7 апреля).

Ранее Трамп уже сообщал об отсрочке ударов по иранским электростанциям: планировалось, что она завершится на текущей неделе. При этом Соединенные Штаты продолжают наносить удары по иным объектам в Иране.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил коллегам по G7, что военная кампания против Ирана продлится не более нескольких недель, сообщает в пятницу The National со ссылкой на источники. "Послание Рубио заключалось в том, что война не продлится слишком долго. Это вопрос нескольких недель. США достигли многих своих военных целей", - заявили источники.

Кроме того, отмечает газета, в ходе консультаций по Ирану на министерской встрече G7 во Франции "Рубио не выдвигал никаких требований к европейцам". The National поясняет, что Вашингтон не ожидал от европейской стороны участия в разблокировании Ормузского пролива несмотря на заявления президента США Трампа, критикующего союзников по НАТО за невыполнение этого требования.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, на протяжении недели индекс Мосбиржи сползал вниз, и в пятницу не устояла отметка 2800 пунктов. Вероятно, "медвежьим" сигналом под конец торговой пятидневки послужила информация об обсуждении налога на сверхприбыль компаний (windfall tax). Кроме того, давление на общий настрой оказывает неопределенность с продолжением переговоров по Украине. К этому добавился "эффект пятницы", когда многие инвесторы воздерживаются от активных действий и предпочитают сократить позиции из-за опасений реализации какого-либо негатива на выходных.

Мировые рынки завершают неделю неоднородно. В Китае биржевиков приободрила сильная статистика по прибыли промышленных компаний (в январе-феврале она выросла на 15,2% г/г), в США настроения минорные из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана, жесткой риторики Трампа и рисков пересмотра траектории процентных ставок Федрезерва. В этой связи в начале следующей недели инвесторы обратят особое внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке в понедельник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) и НМТП представят финансовые результаты по МСФО за 2025 год.

"Технически индекс Мосбиржи в ближайшее время может стабилизироваться в районе 2780-2800 пунктов, откуда возможен отскок, особенно если уровень цен на нефть не упадет, а рубль, как ожидается, будет чуть слабее из-за окончания налогового периода", - считает Смирнов.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также констатирует, что на неделе индекс МосБиржи снизился на фоне фиксации прибыли участниками рынка и сигналов о возможных переговорах США с Ираном. По-видимому, рынок все еще не закладывает сценарий неопределенно долгой блокировки Ормузского пролива.

При этом финансовый сектор, IT и компании внутреннего спроса остаются под давлением высоких ставок и признаков замедления экономики. По последним данным Росстата, показатель недельной инфляции ускорился до 0,19% против 0,08% неделей ранее, в частности, из-за роста цен на импортную электронику и бензин, тогда как промышленное производство в феврале сократилось на 0,9%. К этому добавляется пауза в мирных переговорах по Украине, которая при затухании кризиса на Ближнем Востоке вновь может стать фактором давления на рынок. При этом продление приостановки операций по бюджетному правилу "до лета" может оказаться причиной укрепления рубля в ближайшие недели.

На 5 апреля намечена встреча восьмерки стран ОПЕК+. На прошлой встрече участники картеля принципиально договорились нарастить добычу нефти в апреле на 206 тыс. б/с (к уровню марта). Также в фокусе будут свежие недельные данные Росстата по инфляции, напомнил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершает неделю снижением индекса Мосбиржи, который откатился к уровням конца февраля. "Широкому рынку" после некоторого ужесточения тона ЦБ РФ неделей ранее и приостановки переговоров по Украине недостает "бычьих" драйверов, а нефтегазовые акции не смогли вывести индекс в "плюс".

Рубль после умеренно "ястребиного" сигнала ЦБ отвоевал часть утерянных ране в марте позиций. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета, а в СМИ поступила информация о возможной отсрочке цены отсечения нефти до 2027 года из-за неожиданного роста цен на энергоресурсы - позитивный для рубля фактор. Давление на акции металлургического сектора оказывала нисходящая коррекция цен на металлы и неопределенные перспективы дивидендов. Нефть дорожает на фоне сохранения рисков эскалации ситуации в ближневосточном регионе и новых атак на энергетические объекты. США и Иран по ходу недели обменялись предложениями относительно возможных шагов по разрешению конфликта, но на данный момент не находят компромисса по ключевым вопросам, а Ормузский пролив остается закрытым, что удерживает нефтяные котировки выше $100 за баррель Brent, отмечает аналитик.

На следующей неделе рынок акций из-за потери надежд на активное смягчение политики ЦБ РФ и скорое урегулирование украинского конфликта может оставаться под сдержанным нисходящим давлением. Стабилизировать динамику индексов при этом могут более высокие цены на энергоресурсы, а также остановка девальвации рубля в случае долларового индекса РТС. В остальном инвесторы ждут новых финансовых результатов эмитентов по итогам 2025 года, которые помогают прояснить их дивидендные перспективы, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций просел по индексу МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля к доллару, что негативно сказывается на выручке экспортно-ориентированных компаний. Дополнительное давление оказало решение США о продлении санкций против России, принятое накануне. Геополитическая неопределенность сохраняется - ситуация на Ближнем Востоке остается неясной, также нет каких-либо подвижек в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Накануне президент России призвал компании не "проесть" высокие нефтяные доходы, увеличив за счет них дивидендные выплаты, подчеркнув, что благоприятная ценовая конъюнктура может носить временный характер. Все это создает условия для повышенной волатильности и сдерживает интерес инвесторов к российским активам.

Индекс Мосбиржи протестировал наклонную линию восходящего тренда от 28 октября 2025 года в зоне 2788 пунктов. В ходе текущей нисходящей коррекции индекс Мосбиржи может дойти до уровней поддержки 2770 и 2708 пунктов. В случае отскока сопротивлением может выступить уровень 2885 пунктов, считает Гудым.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением китайских (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вышел в плюс на 0,2%, CAC 40, DAX снизились на 0,6-1,3%), проседают Штаты (индексы акций к 19:00 МСК снизились на 0,8-0,9%).

Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте опустился до минус 21 пункта по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK. Это минимальный уровень за последние одиннадцать месяцев. В марте 2025 года индикатор находился на отметке минус 19 пунктов.

На нефтяном рынке цены растут после локальной просадки на азиатских торгах, поддержку котировкам оказывают опасения, что конфликт на Ближнем Востоке затянется.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $111,67 за баррель (+3,4% и +5,7% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $97,95 за баррель (+3,7% и +4,6% накануне).

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на посредников в американо-иранских переговорах, что Иран все еще не дал окончательного ответа на предложение Вашингтона по завершению боевых действий. По оценкам источников издания, вероятность краткосрочного прекращения огня остается низкой, поскольку Вашингтон и Тегеран твердо придерживаются позиций, которые в значительной степени несовместимы.

WSJ также написала, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в рамках подготовки к потенциальному расширению конфликта с Ираном. Окончательное решение пока не принято.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, что приводит к существенному сокращению поставок топлива на мировой рынок. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен оценивает снижение предложения в 8 млн баррелей в сутки.

Аналитики Macquarie Group полагают, что, если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, цены на нефть довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они прогнозируют, что котировки могут подскочить до $200 за баррель, если война продлится до конца июня. Вероятность негативного сценария они оценивают в 40%.

С начала марта Brent подскочила в цене на 52%, WTI - на 43%. Разница объясняется тем, что США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-4,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,8%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,6%).

"Русснефть" (MOEX: RNFT) (-0,7%) по итогам 2025 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 23,92 млрд рублей против 54,35 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании по МСФО. Таким образом, по итогам отчетного года НК снизила данный показатель в 2,5 раза. Выручка снизилась на 27,3% (до 218,24 млрд рублей), себестоимость реализации - на 25,4% (до 155,73 млрд рублей).

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (-0,4%) по РСБУ в 2025 году составила 19 млрд рублей против 31,8 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель в прошлом году снизился в 1,7 раза. Выручка сократилась на 5,6% - до 244,3 млрд рублей.

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по МСФО в 2025 году сократилась на 12% и составила 27,1 млрд рублей. Выручка по МФСО сократилась на 5,6%, до 254,8 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+14,8%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+14,7% и +21,9% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+12,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+10,8% и +13,6% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+10,4% и +11,4% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,6%).

Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+0,2%) по МСФО в 2025 году составила 7,3 млрд рублей против 10,6 млрд рублей годом ранее, говорится в консолидированной отчетности компании. Таким образом, показатель в прошлом году снизился на 31%. Выручка сократилась на 4,7% - до 99,9 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,81 млрд рублей (из них 14,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,3 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 6,77 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.    читать дальше
27 марта 2026 года 19:23
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными
Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ВТБ
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были...    читать дальше
27 марта 2026 года 18:54
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный...    читать дальше
27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику на следующей неделе - "Велес Капитал"
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на...    читать дальше
27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций НЛМК
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших...    читать дальше
27 марта 2026 года 16:01
ПСБ повысил прогнозную цену акций Ленты до 2900 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность...    читать дальше
27 марта 2026 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и понижается в паре с юанем перед выходными
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Циана
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты...    читать дальше
27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за...    читать дальше
27 марта 2026 года 14:31
Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазон 75-80 руб./$1 - УК "Первая"
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая". "При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт...    читать дальше
27 марта 2026 года 14:02
ЦБ РФ может рассмотреть вариант снижения ставки на 100 б.п. в апреле - ПСБ
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно...    читать дальше
Страница 1 из 8
1
