Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине

Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.

В период со 23 по 27 марта индекс МосБиржи снизился на 2,6% и составил 2789,61 пункта, индекс РТС подрос на 0,8% и достиг 1082,99 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за этот период подорожал на 2,2%, до $111,67 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 2,85 рубля, до 81,1443 руб./$1.

Рынок акций начал неделю со снижения вслед за нефтью на заявлениях президента США Дональда Трампа о продуктивных контактах США с Ираном по поводу прекращения конфликта (фьючерс на Brent вечером торговался в районе $102 за баррель, в течение дня цена падала к $96 за баррель с уровня $113). Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов на фоне укрепления рубля, в течение дня индикатор падал в область поддержки 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (-6%), "Ленты" (-4,7%), "ММК" (-4,5%), "Норникеля" (-3,1%).

Трамп заявил в понедельник в социальной сети Truth Social, что после продуктивных контактов с Ираном принял решение заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской инфраструктуре.

Тем временем агентство "Тасним" со ссылкой на информированный источник сообщило в понедельник, что Иран отрицает факт переговоров с США и власти страны пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом. Собеседник агентства добавил, что Тегеран готов продолжать отвечать на атаки и защищать свою территорию.

В ответ Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней, а если переговоры Вашингтона и Тегерана не принесут результатов, то США продолжат атаковать Иран.

Во вторник рынок акций РФ подрос по индексам за счет роста бумаг нефтегазового сектора на фоне подорожавшей в рамках коррекции нефти (фьючерс на нефть Brent поднялся к $104 за баррель) в ожидании новостей вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2840 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. Лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+2,7%), "Татнефти" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), но просели "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,8%), бумаги "Группы компаний ПИК" (-2,1%), "Русала" (-2%).

"ДОМ.РФ" (+0,6%) в январе-феврале увеличил чистую прибыль по МСФО на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,4 млрд рублей, сообщила компания.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США о переговорах для конца войны. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.

В Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Телеканал CNN сообщил во вторник со ссылкой на источник в Иране, что Тегеран получил от США через посредников ряд предложений, направленных на завершение конфликта, но о полноформатных переговорах пока говорить не приходится. По словам собеседника телеканала, "рассматриваемые предложения направлены не просто на достижение прекращения огня, а на конкретное соглашение о прекращении конфликта между США и Ираном".

Тем временем Иран прекратил поставки газа в Турцию после израильского удара по месторождению "Южный Парс", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это месторождение является одним из ключевых источников поставок энергоресурсов для Турции.

В среду рынок акций РФ сохранил боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опускался ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, роста металлов и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов. Лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+2,7%), ПАО "Южуралзолото" (+2%), "Яндекса" (+1,5%), но подешевели бумаги "АЛРОСА" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%).

Чистая прибыль инвестхолдинга "ЭсЭфАй" (+0,7%) по РСБУ по итогам 2025 года выросла в 2,7 раза (до 60,7 млрд рублей), выручка SFI выросла в 2 раза (до 65,3 млрд рублей), сообщила компания в отчете. Рост показателей был обусловлен продажей в конце года крупнейшего актива - 87,5% акций "Европлана".

ПАО "Группа ЛСР" (-2,4%) по итогам 2025 года сократило чистую прибыль по МСФО на 62,3%, до 10,788 млрд рублей, следует из отчета компании.

Президент США Трамп вечером во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по украинскому урегулированию, поддерживает контакты с американцами по этой тематике. Также Песков сообщил, что посреднические услуги РФ для возможных переговоров США и Ирана пока не востребованы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в среду, что текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто пока не готовил и не согласовывал с российской стороны.

Тем временем Иран дал отрицательный ответ на предложения США, касающиеся окончания конфликта в Персидском заливе, сообщил Press TV высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности. "Иран закончит войну тогда, когда решит сам и когда его условия будут удовлетворены", - приводит в среду его слова телеканал.

Белый дом ведет подготовку к возможным переговорам в Пакистане в ближайшие выходные с целью обсудить пути выхода США из конфликта с Ираном, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

В четверг рынок акций РФ снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта). Лидировали в снижении акции "НОВАТЭКа" (-4,1%), МКБ (-4,1%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Норникеля" (-2%).

Чистая прибыль НЛМК (-1,7%) по МСФО по итогам 2025 года упала в 1,9 раза (до 63,1 млрд рублей), выручка снизилась на 15% (до 831,4 млрд рублей), говорится в отчете компании. ВТБ (-1%) за 2 месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% в годовом выражении (до 68,8 млрд рублей), сообщил банк. МКПАО "Лента" (+0,5%) по итогам IV квартала 2025 года нарастило EBITDA на 19,3% (до 25,5 млрд рублей), чистая прибыль выросла в 1,5 раза (до 14,23 млрд рублей). Подскочили акции ПАО "Южуралзолото" (+6,8%) на фоне известий, что Мосгорсуд днем ранее отменил арест денежных средств ЮГК на сумму 32,1 млрд рублей.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что Россия рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров по Украине, как только позволят обстоятельства. Песков также напомнил, что такие вопросы, как территориальный - главная тема для обсуждения. "По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор", - заявил представитель Кремля.

Позднее в четверг Песков заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), что ситуация вокруг Ирана развивается по худшему сценарию, в Москве надеются, что информация о мирных переговорах США и Ирана соответствует действительности. "Любые действия, которые хоть как-то способствуют установлению мира, заслуживают поддержки. Эту войну нужно остановить", - добавил представитель Кремля.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к дисбалансу предложения во многих секторах экономики, не только в энергетике, при этом восстановление рынков будет долгим. "Это влияет и на газохимию, на различные другие продукты - удобрения, пластмассы, продовольствие. Это цепочка, которая будет достаточно длительно восстанавливаться", - сообщил Новак журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Израильские власти полагают, что президент США Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщил портал Ynet. При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк.

Президент США Трамп в четверг в социальной сети Truth Social призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

Ранее СМИ писали, что Белый дом может отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч солдат, чтобы дать Трампу больше пространства для маневра в том, что касается возможностей проведения наземной операции в Иране.

В четверг вечером Трамп заявил, что еще остаются шансы на урегулирование кризиса на Украине. "Я думаю, что (ситуация) немного утихает, и у нас есть шанс это закончить", - сказал он в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Также Трамп заявил, что американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции против Ирана, Вашингтон ведет основательные переговоры по завершению конфликта с Ираном, но не стремится как можно скорее добиться с ним мирного соглашения.

Позже в четверг Трамп заявил в соцсети Truth Social, что решил отложить на 10 дней, до 20:00 по североамериканскому восточному времени 6 апреля (3:00 мск 7 апреля), запланированные удары по иранским электростанциям по просьбе иранской стороны. При этом США продолжили наносить удары по иным объектам в Иране.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором для продавцов выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent локально поднимался выше $112 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.

Чистая прибыль "Транснефти" (-0,7%) по МСФО в 2025 году составила 226,1 млрд рублей, что на 21,4% меньше уровня предыдущего года, говорится в отчете компании. Консенсус, подготовленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что по итогам года снижение показателя чистой прибыли может составить 2% - до 282 млрд руб.

Торги по продаже перешедшей в прошлом году в собственность государства по решению суда группы "Южуралзолото" (+1,3%) могут пройти в апреле, сообщила пресс-служба Росимущества. В настоящее время "активно готовится продажа" группы, уточнили в ведомстве.

Подскочили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+12,3%) на информации о вхождении компании в совместное предприятие с "Росатомом" и портовым оператором DP World (ОАЭ).

Президент РФ Владимир Путин заявил на оперативном совещании с членами Совбеза РФ, что отношения России и европейский государств находятся в кризисе, и ссылки на украинский конфликт в этом контексте неуместны, поскольку сам украинский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан) сообщил журналистам, что фундаментальные факторы в виде крепкого торгового баланса и низкого оттока капитала будут давить на рубль в сторону его укрепления, в апреле Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднему курсу на 2026 год.

В период с 23 по 27 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Диасофт" (-16%), ГК "Самолет" (-12%), "ММК" (-11%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Урал" (+8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8%), ПАО "Россети Волга" (+7%).

Рынок акций РФ в конце марта - начале апреля продолжит отыгрывать динамику товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке; также инвесторы по-прежнему будут ожидать новостей относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1040-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".