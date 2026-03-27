Рубль днем развернулся вниз и понижается в паре с юанем перед выходными

Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,74 руб., что на 5,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 41 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,31 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 3 копейки, до 93,37 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом, указывает эксперт в комментарии, учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 руб., выступающей ближайшей поддержкой.

Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

"При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт Наталья Ващелюк. - Продление приостановки операций по бюджетному правилу, вероятнее всего, станет дополнительным фактором укрепления рубля в ближайшие недели. Предложение валюты в апреле-мае, скорее всего, вырастет, так как экспортная выручка будет постепенно увеличиваться в соответствии с более высокими (мартовскими) ценами на нефть. Компании, вероятно, увеличат продажи валюты, как минимум, для уплаты налогов".

Масштаб укрепления рубля, по мнению аналитика, будет зависеть и от развития ситуации на Ближнем Востоке. Если укрепление рубля станет слишком интенсивным, нельзя исключать, что Минфин может начать покупки валюты в рамках бюджетного правила раньше, до наступления лета.

"В нашем базовом сценарии предполагается, что в апреле средняя цена на нефть Brent составит около $110/барр., Urals - около $86/барр., - отмечает аналитик Анна Бутенко. - К августу 2026 года котировки могут вернуться к $71/барр. и $58,5/барр. соответственно. В базовый сценарий пока не закладываем затягивание конфликта дольше чем на 1-2 месяца, с началом деэскалации и постепенным восстановлением судоходства через Ормузский пролив с конца следующего месяца".

Цены на нефть ускорили темпы роста днем в пятницу на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке затянется. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 2,59%, до $110,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,38%, до $96,71 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 5,7%, WTI - на 4,6% на противоречивых заявлениях Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. С одной стороны, это дает сторонам больше времени для организации и проведения мирных переговоров, а с другой - позволяет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, что приводит к существенному сокращению поставок топлива на мировой рынок. С начала марта Brent подскочила в цене на 52%, WTI - на 43%. Разница объясняется тем, что США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.