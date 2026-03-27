Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
На фоне ожидаемого замедления экономики Минэкономразвития понизит прогноз роста на 2026 г. с 1,3%
Замедление экономики РФ в начале года было ожидаемым, а снижение ключевой ставки мало повлияет на динамику ВВП в 2026 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В апреле министерство понизит прогноз по росту ВВП РФ в текущем году с 1,3% в...
 
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
Российский бизнес не ждёт повышения фискальной нагрузки на фоне сверхдоходов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, эта тема поднималась на встрече бюро правления РСПП с президентом Владимиром Путиным в четверг, и он дал понять,...
 
В РФ снижается число пекарен
В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он...
 
27 марта 2026 года 09:10

Основные индексы США потеряли более 1%

Уолл-стрит резко снизилась по итогам торгов в четверг, основные индексы потеряли более 1%. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики в пятницу. Нефть умеренно дешевеет утром пятницы, Brent торгуется у $107,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Ираном.

Трамп призвал Тегеран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

"Обмен репликами ускорился. Кроме того, мы не знаем, с кем именно Трамп ведет переговоры, - отметил Даг Бит из Wells Fargo (SPB: WFC) Investment Institute. - Поступает много противоречивых сигналов, мы наблюдаем настоящий туман войны, и рынки реагируют на неопределенность всей ситуации".

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 210 тыс. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции американского производителя премиальных товаров для ухода за волосами Olaplex Holdings взлетели в цене в полтора раза на новости, что германская Henkel AG покупает компанию за $1,4 млрд.

Цена бумаг Jefferies Financial поднялась на 1,6%, хотя прибыль инвестбанка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Котировки акций Brown-Forman Corp., производителя виски Jack Daniel''s, подскочили почти на 10% на сообщениях СМИ о том, что французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, рассматривает возможность покупки американской компании.

Бумаги золотодобывающих компаний на биржах в США подешевели на фоне снижения цен на золото. Котировки акций Sibanye-Stillwater опустились на 4,6%, Harmony Gold - на 4,2%, Newmont Corp. - на 2,1%.

Тем временем рыночная стоимость энергетических компаний выросла вслед за нефтяными котировками. Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) поднялась на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,01% и составил 45960,11 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - бумаги самой дорогой компании мира упали в цене на 4,2%. Цена акций 3M Co. (SPB: MMM) снизилась на 2,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,61%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,3%. Тем временем рыночная стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросла на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 упало на 1,74% - до 6477,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 2,38% и завершил торги на уровне 21408,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК опустился на 0,1%.

"Рынок, похоже, реагирует на глубокую неопределенность относительно того, как будут развиваться переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня между США и Ираном", - полагает главный рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава.

Экономика Японии остается сильно уязвимой к повышению цен на нефть из-за ее сильной зависимости от импорта энергоносителей. Через Ормузский пролив проходит около 90% нефтяных поставок в Японию.

Наиболее значительное снижение котировок показывают бумаг производителя кондиционеров Daikin Industries - на 4,7%, производителя электрооборудования Furukawa Electric - на 4,5%, выпускающей кабели Sumitomo Electric Industries - на 3,9%. Также снизилась стоимость чипмейкеров Tokyo Electron и Advantest - на 3,6% и 3% соответственно.

При этом лидерами повышения выступают акции производителя оптики Olympus и фармацевтической Sumitomo Pharma, подорожавшие на 6,8%. Также существенно выросли в цене бумаги косметической Shiseido - на 6,1%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 4,1%, нефтяной Inpex - на 3,7%, производителя игровых консолей Nintendo - на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%.

В Гонконге значительный рост котировок показывают акции фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group - на 11,4%. Также существенно выросла цена бумаг сети ресторанов Haidilao International - на 5,6%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 5,4%, автомобильной BYD - на 4,6%, производителя аккумуляторов CATL - на 3,4%.

Между тем стоимость нефтяной CNOOC снизилась на 1,2%. Крупнейшая компания Китая по объемам добычи углеводородов на шельфе по итогам 2025 года сократила чистую прибыль на 11,5% из-за падения цен на нефть.

Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК опустился на 0,4%.

Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,5%, сталелитейной Posco - на 0,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,3%.

В то же время котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,5%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Цена акций оператора ЦОД NextDC упала на 7,9%, ритейлера Cettire - на 6,1%. Они продемонстрировали самое существенное снижение среди компонентов индекса.

Котировки бумаг производителей урана Deep Yellow, Boss Energy и Paladin Energy снизились на 3,4%, 2,6% и 1,3% соответственно.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,3% и 1,5% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.    читать дальше
27 марта 2026 года 19:45
Рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в "минусе"
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.    читать дальше
27 марта 2026 года 19:23
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными
Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ВТБ
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были...    читать дальше
27 марта 2026 года 18:54
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный...    читать дальше
27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику на следующей неделе - "Велес Капитал"
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем...    читать дальше
27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на...    читать дальше
27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций НЛМК
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших...    читать дальше
27 марта 2026 года 16:01
ПСБ повысил прогнозную цену акций Ленты до 2900 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность...    читать дальше
27 марта 2026 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и понижается в паре с юанем перед выходными
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Циана
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты...    читать дальше
27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за...    читать дальше
27 марта 2026 года 14:31
Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазон 75-80 руб./$1 - УК "Первая"
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая". "При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт...    читать дальше
