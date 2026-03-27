Основные индексы США потеряли более 1%

Уолл-стрит резко снизилась по итогам торгов в четверг, основные индексы потеряли более 1%. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики в пятницу. Нефть умеренно дешевеет утром пятницы, Brent торгуется у $107,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Ираном.

Трамп призвал Тегеран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

"Обмен репликами ускорился. Кроме того, мы не знаем, с кем именно Трамп ведет переговоры, - отметил Даг Бит из Wells Fargo (SPB: WFC) Investment Institute. - Поступает много противоречивых сигналов, мы наблюдаем настоящий туман войны, и рынки реагируют на неопределенность всей ситуации".

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 210 тыс. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Акции американского производителя премиальных товаров для ухода за волосами Olaplex Holdings взлетели в цене в полтора раза на новости, что германская Henkel AG покупает компанию за $1,4 млрд.

Цена бумаг Jefferies Financial поднялась на 1,6%, хотя прибыль инвестбанка за минувший квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Котировки акций Brown-Forman Corp., производителя виски Jack Daniel''s, подскочили почти на 10% на сообщениях СМИ о том, что французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, рассматривает возможность покупки американской компании.

Бумаги золотодобывающих компаний на биржах в США подешевели на фоне снижения цен на золото. Котировки акций Sibanye-Stillwater опустились на 4,6%, Harmony Gold - на 4,2%, Newmont Corp. - на 2,1%.

Тем временем рыночная стоимость энергетических компаний выросла вслед за нефтяными котировками. Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) поднялась на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1,01% и составил 45960,11 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - бумаги самой дорогой компании мира упали в цене на 4,2%. Цена акций 3M Co. (SPB: MMM) снизилась на 2,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,61%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,3%. Тем временем рыночная стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросла на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 упало на 1,74% - до 6477,16 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 2,38% и завершил торги на уровне 21408,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК опустился на 0,1%.

"Рынок, похоже, реагирует на глубокую неопределенность относительно того, как будут развиваться переговоры, направленные на обеспечение прекращения огня между США и Ираном", - полагает главный рыночный аналитик Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Итикава.

Экономика Японии остается сильно уязвимой к повышению цен на нефть из-за ее сильной зависимости от импорта энергоносителей. Через Ормузский пролив проходит около 90% нефтяных поставок в Японию.

Наиболее значительное снижение котировок показывают бумаг производителя кондиционеров Daikin Industries - на 4,7%, производителя электрооборудования Furukawa Electric - на 4,5%, выпускающей кабели Sumitomo Electric Industries - на 3,9%. Также снизилась стоимость чипмейкеров Tokyo Electron и Advantest - на 3,6% и 3% соответственно.

При этом лидерами повышения выступают акции производителя оптики Olympus и фармацевтической Sumitomo Pharma, подорожавшие на 6,8%. Также существенно выросли в цене бумаги косметической Shiseido - на 6,1%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 4,1%, нефтяной Inpex - на 3,7%, производителя игровых консолей Nintendo - на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%.

В Гонконге значительный рост котировок показывают акции фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group - на 11,4%. Также существенно выросла цена бумаг сети ресторанов Haidilao International - на 5,6%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 5,4%, автомобильной BYD - на 4,6%, производителя аккумуляторов CATL - на 3,4%.

Между тем стоимость нефтяной CNOOC снизилась на 1,2%. Крупнейшая компания Китая по объемам добычи углеводородов на шельфе по итогам 2025 года сократила чистую прибыль на 11,5% из-за падения цен на нефть.

Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК опустился на 0,4%.

Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,5%, сталелитейной Posco - на 0,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,3%.

В то же время котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,5%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

Цена акций оператора ЦОД NextDC упала на 7,9%, ритейлера Cettire - на 6,1%. Они продемонстрировали самое существенное снижение среди компонентов индекса.

Котировки бумаг производителей урана Deep Yellow, Boss Energy и Paladin Energy снизились на 3,4%, 2,6% и 1,3% соответственно.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,3% и 1,5% соответственно.