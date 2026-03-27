Прогнозная цена акций Аренадата - 198 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Аренадата" на горизонте года составляет 198 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции".

Отчетность эмитента за 2025 год по МСФО оказалась ожидаемо сильной (операционные результаты уже выходили в феврале), констатируют эксперты.

Менеджмент компании ожидает рост выручки в 2026 году на 20-40%.

"Придерживаемся позитивного взгляда, наша цель на двенадцать месяцев - 198 рублей за акцию", - пишут аналитики.

