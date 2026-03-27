27 марта 2026 года 10:30
Рубль утром растет в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 27 марта. Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6375 руб. (-4,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,26 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Курс валютной пары юань/рубль в целом останется в диапазоне 11,5-12 руб. на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
При этом, указывает эксперт в комментарии, учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 руб., выступающей ближайшей поддержкой.
Цены на нефть продолжают повышаться утром в пятницу после активного подъема по итогам предыдущей сессии.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 0,56%, до $108,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,17%, до $94,64 за баррель.
Накануне нефть подорожала на 4,6% и 5,7% по эталонным сортам WTI и Brent соответственно после противоречивых заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.
27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
27 марта 2026 года 19:45
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
27 марта 2026 года 19:23
Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.
В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были... читать дальше
27 марта 2026 года 18:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков.
"Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный... читать дальше
27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной... читать дальше
27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.
"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в... читать дальше
27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.
"Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем... читать дальше
27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.
ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на... читать дальше
27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов.
"НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших... читать дальше
27 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.
"Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год:
- выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г);
- скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г);
- ретабельность... читать дальше
27 марта 2026 года 15:34
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка.
"Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты... читать дальше
27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за... читать дальше
27 марта 2026 года 14:31
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".
"При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт... читать дальше
