Цена акций Циана обладает высоким потенциалом роста - ПСБ

Котировки акций МКПАО "Циан" обладают высоким потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте года остается на уровне 760 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

"Результаты эмитента за 2025 год по МСФО оцениваем позитивно. Компания сумела показать двузначные темпы роста выручки, удержать рентабельность и существенно нарастить свободный денежный поток (1,6х)", - отмечает эксперт.

Менеджмент компании в 2026 году прогнозирует ускорение роста выручки до 17-22%, рост рентабельности скорр. EBITDA на уровне не менее 30%, что в целом представляется Кузнецовой реализуемым с учетом ожидания улучшения конъюнктуры рынка недвижимости, планов увеличения монетизации и региональной экспансии.

Также "Циан" подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50 руб. на акцию в третьем квартале 2026 года (доходность - около 8%) и сообщил о намерении выплатить еще один дивиденд до конца 2026 года. "Полагаем, что это может быть на уровне 40-60 руб./акцию (доходность - 6-10%)", - пишет аналитик ПСБ в материале.

"Сохраняем позитивный взгляд на "Циан" и видим высокий потенциал роста его акций, наш таргет на двенадцать месяцев - 760 руб.", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.