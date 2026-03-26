Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о планируемых дивидендах, констатируют эксперты.

Отчетность оказалась немного лучше ожиданий аналитиков сервиса, при этом по итогам 2026 года "Циан" таргетирует ускорение темпов роста бизнеса и увеличение рентабельности EBITDA.

По мнению экспертов "Газпромбанк Инвестиций", ожидаемый рост EBITDA и высокая дивидендная доходность (11-12% на следующие двенадцать месяцев, по их оценкам) делают "Циан" привлекательной ставкой на восстановление рынка недвижимости.

